Rezillikleri dökülüyor: Rasim Ozan kendini polis olarak tanıtıp, MHP’li isme ‘Nagehan Alçı Yunan ajanı’ mesajı atmış

Rasim Ozan Kütahyalı’nın nasıl biri olduğu ve dünkü tutuklama kararının ayrıntılarına soL’da değinmiştik.

Belli ki AKP, "şimdilik" ipini çektiği yandaşlarının bir bölümünü fena halde “rezil” etmeye kararlı.

AKP’li isimlerin yıllardır nasıl bir büyük bir rahatlıklıka hareket ettiklerini, nasıl bir karaktere sahip olduklarını anlamak açısından Rasim Ozan Kütahyalı’nın ortaya çıkan son yazışmaları çok şey anlatıyor.

MHP MYK üyesi Mustafa Ertekin, KRT TV’de bir programa çıkıyor, programın konukları arasında Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı da var.

Kütahyalı, Alçı’nın konuk olduğu programa katılan Ertekin’e kendisini polis olarak tanıtıp başka bir hattı üzerinden mesajlar atıyor.

Mesajında kendisini Yunanistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda görevli polis memuru Umur Zayioğlu olarak tanıtan Kütahyalı, önce Ertekin’i övüyor, ardından da Alçı’yı hedef alıyor.

Birlikte programa çıktığı Nagehan Alçı’nın ve Nihal Bengisu’nun vatan haini olduğunu söyleyen Kütahyalı, Alçı’nın Yunan bir istihbaratçı ile birlikte olduğunu dile getiriyor.

Alçı’nın Yunan ajana angaje olduğunu yazan Kütahyalı, yazışma boyunca suçlamalarda bulunuyor.

Onlar TV’de Barış Pehlivan’ın gündeme getirdiği bu yazışma, AKP’li yandaş kalemlerin her tür yalana ve hileye nasıl büyük bir rahatlıkla başvurduğunu gözler önüne sermesi bakımından son derece dikkat çekici.

Neden önemli?

İki açıdan önemli.

İlki, yukarıda da işaret ettiğimiz üzere AKP'li kalemlerin insanları büyük bir özgüven ve çirkinlikle nasıl hedef aldıklarını göstermesi. Üstelik bunu eski eşine dahi rahatlıkla yapabilmesi.

İkincisi ise AKP'nin öyle ya da böyle "şimdilik" üzerinden attığı isimlerin bir bölümüne ilişkin çok fazla şeyi ortalığa saçmaya kararlı görünmesi. Bu isimlerin AKP'ye zarar vermesinin önüne ise belli ki ellerinde tuttukları daha fazla "sırla" geçecekler.