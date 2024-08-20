Akcanlar Tekstil'de üretim durdu: İşçiler 'esnek üretim' kılıfındaki ücret gaspına direniyor

Gaziantep’te bulunan tekstil fabrikası Akcanlar'da işçiler ağırlaşan çalışma koşullarına ve vergi kesintilerine karşı iş bıraktı.

17 Ağustos'ta başlayan iş bırakma eylemine tüm vardiyalarda çalışan işçiler katıldı, fabrikada üretim durdu.

İşçilerin temel talebi, patronun "7'li sistem" denilen mesai planına geçişten vazgeçmesi. İşçiler fabrikada daha önce günlük 8 saat çalışıyor, pazar günleri de mesai yapıyordu. Pazar günü çalışanlarsa ek mesai ücreti alıyordu. Yeni sistemde pazar günü ek mesai ücreti verilmeksizin çalışılıyor. Haftalık izin, şirketin belirlediği haftaiçi bir günde yapılıyor. O izin günü de ücretlerden kesiliyor. Böylece ücret fiilen asgari ücret düzeyine iniyor.

"Esnek üretim" adı altında pazarlanan "7'li sistem" sayesinde hem fabrika 365 gün durmadan çalışıyor hem mesai ücreti ortadan kalkıyor. Bu sistemde patronun kârı artarken, birlikte görüşme imkanı kısıtlanan işçiler izole ediliyor.

Tüm işçiler işten çıkarıldı

İşçilerin ücretlerini eriten diğer uygulamaysa vergi dilimleri. Yüksek enflasyona rağmen bir süredir güncellemeyen vergi basamakları, alım gücü gerilemesine rağmen işçilerin daha fazla vergi ödemesine neden oluyor. İşçiler, ücretlerinin vergiye giden kısmını patronun ödemesini talep ediyor.

İşçilerin taleplerine kulak tıkayan patron, tüm işçileri önce kod 22 ile işten çıkardı. Böylece 90 işçinin işsizlik maaşı alabilmesi de engellendi.

BİRTEK-SEN üyesi işçiler tüm engellemelere karşın direnişlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Akcanlar işçisinin direnişi, Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki diğer fabrikalar için de kritik önem taşıyor. Birçok şirketin çalışanlarına "7'li sistem" dayatmasında bulunduğu biliniyor. Bu örnekler arasında işçilerin tepkisi üzerine geri adım atanlar da var. Akcanlar işçisinin direnişi de diğer patronlara karşı uyarı niteliği taşıyor.

'Direne direne kazanacağız!

Direnişin dördüncü gününde Türkiye Komünist Partisi (TKP) heyeti, Akcanlar işçilerinin mücadelesine omuz vermek için ziyarette bulundu. TKP, direniş alanında “Direne Direne Kazanacağız” sloganıyla karşılandı. TKP Gaziantep İl Örgütü adına yapılan açıklamada, işçilerle birlikte yapılması gerekenin yapılacağı ve dayanışma içerisinde olunacağı vurgulandı.