Akbelen eylemine katılmıştı: Mahkeme Milas'a girişini yasakladı

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda kömür ocağı için süren ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle dün sabah yurttaşlar ormana girerek kesim ekiplerini durdurmuş, İkizköy Çevre Komitesi'nden Deniz Gümüşel gözaltına alınmıştı.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçoğlu'nun haberine göre ilk olarak Milas Jandarma Karakolu'nda ifadesi alınan Gümüşel ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinde "kamu görevlisine mukavemet" suçlaması yöneltilen Gümüşel, hakkında ayrıca bir polisin "darp şikayetinde bulunduğu" da öğrenildi.

İfadesinin ardından savcılık Gümüşel'i "yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol" talebiyle mahkemeye sevk etti.

Milas Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan Gümüşel hakkında mahkeme "yurtdışı çıkış yasağı ve Milas ilçe sınırlarına giriş yasağı" verdi. Kararı değerlendiren Gümüşel, mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.