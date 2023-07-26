Akbelen Ormanı'nda direnişçilere yine saldırı: 'Ormanın içine gaz fişeği attılar'

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait Yeniköy-Kemerköy santralında kullanılacak kömür için arama sahasının genişletmesi kapsamında ağaçların kesilmesine direnen halka jandarma bir kez daha saldırdı.

Aralarında yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların da olduğu kitleye biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile yapılan saldırıda ormanın içlerine doğru gaz fişeği de atıldığı öğrenildi.

Marmaris Kent Konseyi Sözcüsü Halime Şaman "Burada hukuksuzluk her geçen an devam ediyor" diyerek tepki gösterdi.

Bugün yaşananları soL'a anlatan Şaman, Yeşil Sol Partili milletvekilleri Perihan Koca ve İbrahim Akın'ın direniş alanını ziyaret ettiklerini ve daha sonra barikatın olduğu alana giderek jandarma komutanı ile görüşerek bilgi almak istediklerini söyledi.

Bu sırada barikattan içeri milletvekilleriyle birlikte 15 direniş temsilcisinin girmesine izin verildiğini aktaran Şaman "Biz orada bir koridor halinde dururken arkamızdaki kitleyle birlikte bize biber gazlı ve tomalarla saldırı başladı" dedi.

Ağaç kesimi durmaksızın sürüyor

Şaman "Orman içine de gaz fişeği attılar. Yaşlı insanlar var, benim gibi solunum yetmezliği olan insanlar var. Kendilerine söylememize rağmen bunların hiçbirine dikkat etmediler. İkinci bir Metin Lokumcu olayının olmasından endişe etmemizi söylemiştik. Ama hiçbirinin umrunda değil, çok acımasız ve sert bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

Şirketin dün yaptığı ağaç kesimini durdurduklarına yönelik açıklamasının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Şaman "Durmaksızın ağaç kesimi devam ediyor. CHP'li vekiller de geldi, Milas Belediye Başkanı da vardı yanlarında, ziyaret sırasında dahi kesimi durdurmadılar. Ne milletvekillerini ne halkı ciddiye alıyorlar. Muhatap dahi olmadılar direkt saldırıya geçtiler. Her geçen an hukuksuzluk devam ediyor" ifadelerini kullandı.