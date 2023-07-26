Akbelen'de orman kıyımına karşı direniş sürüyor: Bir kişi gözaltında

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda Yeniköy Kemerköy Termik Santrali için ağaç kesimine gelen yıkım ekipleri önceki gün sabah 5.30'ta jandarma ve TOMA araçlarıyla birlikte baskın yapmıştı.

Ormanda ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere jandarma biber gazıyla müdahale etmiş, 8 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi yaralanmıştı.

Yurttaşlar bugün de sabahın erken saatlerinde kesim yapılan alana gitti. Kesim ekiplerinin önünü kesen yurttaşlar, "Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz" sloganı attı. "Ağaç kesimini durdurun. Ormanımızdan vazgeçmeyeceğiz!" diyen köylüler, iş makinelerinin önünde bekledi. Ardından bölgeye jandarma gelerek İkizköylüleri gözaltına almakla tehdit etti.

'Polis arabasına zorla saçlarımdan asılarak bindirildim'

Ağaçlara sarılan yurttaşlar kesim bölgesinden ayrılmak istemezken, İkizköy Çevre Komitesi'nden Deniz Gümüşel gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gümüşel, "Savcılık emri olmamasına rağmen polis arabasına zorla saçlarımdan asılarak bindirildim. gerekçesiz, hukuksuz alıkonuluyorum" dedi.