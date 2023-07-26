Didim'de Akbelen'e destek için insan zinciri oluşturuldu

Aydın'ın Didim ilçesindeki Atınkum sahilinde saat 19.30'da Akbelen Ormanı katliamına yönelik tepki eylemi gerçekleştirildi.

Didim Emek ve Demokrasi Platformu ve Didim Dernekleri'nin düzenlediği zincir eylemine Didim'deki siyasi partiler de destek verdi.

Türkiye Komünist Partisi Didim Örgütü'nün de desteklediği eylem halkın yoğun desteğini ve katılımına sahne oldu.

Yapılan basın açıklamasında; doğa ve orman katliamının nedeninin sermayenin doymak bilmeyen para hırsı olduğu, AKP iktidarının da bunun için elinden geleni yaptığı vurgulandı.

Didimliler, orman katliamının durdurulması amacı ile elinden gelenin fazlasını yapmak için bir araya gelmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.