Ağıralioğlu istifasının perde arkası: Akşener 'Artık gelmesine gerek yok' dedi

İYİP'li İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili sert söylemlerde bulunmuş, sürecin sonunda partisinden istifa etmişti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Ağıralioğlu’nun partiyi sıkıntıya sokacak açıklamalarının ardından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ağıralioğlu'nu evine çağırdı ve bir görüşme yapıldı. Sohbet konusu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geldi. Ağıralioğlu, partilerine tuzak kurulduğunu öne sür­dü. Akşener ise, “Partimizin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur” dedi. Bu kez Ağıralioğlu, kendisine Genel Başkan Yardımcılığı görevi verilmesini istedi. Akşener ise “Seçime gidiyoruz, şimdi bunun sırası değil” dedi. Ağıralioğlu istediğini alamadı.

Öztürk konuyla ilgili şunları aktardı:

"Genel Başkan Yardımcılığı talebi yerine getirilmeyen Ağıralioğlu, Akşener'e, rahatsız olduğu konularla ilgili açıklama yapacağını söylemedi. Habertürk yayınında Sevilay Yılman, Yavuz Ağıralioğlu'nun çarşamba günü saat 13.00'da genel başkanla görüşeceğini söyledi. Programın yapımcısı Mehmet Akif Ersoy, Ağıralioğlu'na mesaj yazıp ne görüşeceğini sordu. Kendisine 'Helalleşme' denilince bunu duyurdu. Vereceği istifa dilekçesi de ekrandan gösterildi.

Akşener, durumdan haber­dar olunca, 'Artık gelmesine gerek yok' dedi ve Yavuz Ağıralioğlu'nun defterini kapattı. Ağıralioğlu'nun AKP'den milletvekili olacağı yorumları kuvvetlendi."