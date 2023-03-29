İYİP'ten istifa eden Ağıralioğlu: Yük haline geldim

Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert söylemlerde bulunan ardından da İYİP'ten istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, basın açıklaması yaptı.

Açıklamalarının partisine "yük olmaya başladığını" belirten Ağıralioğlu, itirazının "Kürtler ve Alevilere" olmadığını kaydetti.

Ağıralioğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle: