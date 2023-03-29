İYİP'ten istifa eden Ağıralioğlu: Yük haline geldim

Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert söylemlerde bulunan ardından da İYİP'ten istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, basın açıklaması yaptı.
Açıklamalarının partisine "yük olmaya başladığını" belirten Ağıralioğlu, itirazının "Kürtler ve Alevilere" olmadığını kaydetti.
Ağıralioğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:
- Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.
- Görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3-4 kere görev değişikliğine maruz kaldım, bazılarının haberini basından öğrendim. Ben basından görev değişikliğimi öğrendiğim iki seferde, kendimi çok değersiz hissettim.
- Genel Başkandan pazartesi günü randevu istedim. Böyle bir hassasiyet taşıyordum. Nihayetinde yol beraberliğimiz oldu.
- Partimdeki arkadaşlarım, beni artık kendilerine yük etmesinler isterim. Ben de onlara yük olmadığım için istifa ediyorum. Seçim sathında görülüyor ki siyasi değerlendirmelerim olacaktır. Her değerlendirmem parti içinde parti yetkililerine yük olacaktır. Ben bu alanı partim adına boşaltıyorum. Milletim adına taşıdığım hassasiyetlerle, hangi kırmızı çizgiler ihlal ediliyorsa onları söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğim.
- 'Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürtlere karşı olduğu için karşı çıkıyor' diyorlar. Benim babam, dedem bu topraklara kalbiyle bağlı. Kim diyorsa ki Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkıyor, namussuzdur, alçaktır. Yavuz Ağrıalioğlu Kürt'e kurban olsun, vatanına milletine bağlı Alevilere kurban olsun. Ömrüm boyunca bu hatta duracağım.
- Milletle beraber bize vaat edilenlere kulak kesileceğim, kime oy vereceğime öyle karar vereceğim