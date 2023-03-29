Akşener, Nebati'nin sessizliğini sordu: 'Kayıp bakan Nemo nerede bilen var mı?'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, ‘Kayıp Balık Nemo’ filmine göndermeyle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘ortalıkta gözükmediğine’ dikkat çekti: "Sıra dışı ekonomi politikalarıyla ‘Türkiye’nin uçacağını’ söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, işler istediği gibi gitmeyince ekonomide eskiye dönmek için eski bakan Mehmet Şimşek’e yanaşmıştı. Nebati’yse pek ortalıkta gözükmüyor. Şimşek, Erdoğan’ın talebini reddedince Nebati, sessizliğini bozarak ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ni uzunca hatırlatmıştı. Nebati’nin son dönemde ekonomiyle ilgili yegane çıkışı da bu oldu. O ışıltılı gözleri gören var mı? Ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, kayıp bakan Nemo’nun nerede olduğunu bilen var mı? Kendisi bir tek Sayın Erdoğan’ın basın açıklaması olduğunda bir anda beliriveriyor."

Meral Akşener, kadına şiddetle mücadeleyi düzenleyen 6284 sayılı Kanun'un bazı maddelerinin kaldırılmasını şart koşan Yeniden Refah Partisi'nin ve HÜDA PAR'ın; AKP, MHP ve BBP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin, "Bir tarafta seçim kazanmak uğruna kadına şiddeti, ölümü, tecavüzü reva görenler var; diğer tarafta kadınların, gençlerin, çocukların haklarını koruyup hukukunu iyileştirmek isteyenler var. Bir tarafta başkentin göbeğinde yaşanan alçak bir cinayete, Sinan Ateş'in katillerin göz yumanlar var, diğer tarafta Sinan Ateş'i unutturmayacak, katillerinden hesap soracak olanlar var" diye konuştu.

İYİP Genel Başkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, daha sonra kaldırılan Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin temeline ilişin olaraksa, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı şuursuzluk... Bu iktidarın tüm işleri de aynı böyle sahte temel atma töreni gibi. Yüzleri bile kızarmıyor. Yalan söylemekten gocunmuyorlar" diye konuştu.

Akşener, Erdoğan'ın İskenderun'da "Burası CHP'li demedik, bunlar da vatandaşımız" sözleri hakkında da "Şu edepsizliğe, nobranlığa bakın! Kendi gel, ağzından çıkanı kulağın duysun!" ifadesini kullandı.

Akşener, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert söylemlerde bulunan Yavuz Ağıralioğlu'nın istifasına ise değinmedi.