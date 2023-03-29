Millet İttifakı'nda liste düğümü: CHP 25 ilde ortak liste istiyor, 3 parti 'iç ittifak' arıyor

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Millet İttifakı'nda liste çalışmaları sürüyor. CHP'de hakim görüş, 25 ilde ortak liste ile seçimlere girmek olurken, ittifakın üç partisi de genel seçimler için ortak liste formülü üzerinde çalışıyor.

NTV'nin haberine göre; beş milletvekilinin altında milletvekili çıkaracak olan 25’e yakın ilde seçime ortak liste ile ve güçlü olan partinin logosu altında girilmesi durumunda, daha fazla milletvekili çıkarılabileceği savunuluyor.

Saadet Partisi ise Gelecek ve Deva partileri ile 'ittifak içinde ittifak' formülü için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bugün saat 17.00'de bir araya gelecek.