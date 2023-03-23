'İyi MHP’nin kötü çocuğu: Yavuz Ağıralioğlu

Meral Akşener’in altılı masadan kalkıp oturmasından sonra yatışmış görünen İyi Parti harareti partinin önde gelen simalarından Yavuz Ağıralioğlu’nun HDP desteğine ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na itirazı ile tekrar yükseldi. Ağıralioğlu, “Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu”dedi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etti.

Ağıralioğlu İyi Partinin radikal milliyetçilerinden. Trabzon, Çaykaralı. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamladı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. 1995-1997 yıllarında Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığında bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkanlığı döneminde Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında BBP genel başkanlığına aday oldu.

2018'de İYİ Parti'ye katıldı, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçildi. Partinin Meclis Grup Başkanvekili ve parti sözcüsü oldu, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yaptı. Ağıralioğlu, siyasî faaliyetlerinin yanı sıra, Sorgun’da bulunan kaplıca tesisleri ve Ankara merkezli peyzaj, inşaat firmasıyla ticarî faaliyetlerini sürdürüyor.

KÖKENİ MÇP’YE DAYANIYOR

Ağıralioğlu gençliğinden bu yana ülkücü. Politikaya 12 Eylül cuntası tarafından kapatılan MHP’nin yerine kurulan MÇP’de başladı. 1992’de partinin DYP-SHP ittifakını desteklemesine karşı olan Muhsin Yazıcıoğlu, 6 milletvekili ve binlerce ülkücü ile birlikte “Millî Mutabakat Çağrısı” yayınlayarak MÇP’den ayrıldı. Bu bildiriyi imzalayanların arasında Yavuz Ağıralioğlu da vardı. Ayrılanlar, daha islamcı bir milliyetçi çizgide ısrar ediyorlardı. Ayrılanlar Büyük Birlik Partisi’ni kurdu ve genel başkanlığına Muhsin Yazıcıoğlu geldi. Bu arada Ülkü Ocakları’nın muadili olarak da Nizâm-ı Âlem Ocakları kuruldu. Bu derneğin 1995-1997 yıllarında genel başkanlığını Ağıralioğlu yürüttü.

Yavuz Ağıralioğlu’nun Nizam-ı Âlem Ocakları’nın başkanı olduğu dönemde RP-DYP koalisyon hükûmeti vardı ve Meral Akşener İçişleri Bakanı’ydı. Yavuzalioğlu o dönemde bilinmeyen bir sebeple gözaltına alındı. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve Nizâm-ı Âlem Ocakları bu gözaltı kararına büyük tepki gösterdi. Çok geçmeden zanlı salındı.

Genç ülkücü Ağıralioğlu 2011 yılındaki genel kurulda başkan adayı olmasına rağmen Mustafa Destici karşısında kaybetti. BBP’den ayrılarak Türkiye İnisiyatif Merkezi’nin başkanlığını yürüttü. Onun radikalizmini bilenler İyi Partiye geçmesine şaşırmıştı. 2013’te yayınlanan bir videosunda şunları söylüyordu: “Biz Müslüman olmayan Türk’e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürt’e niçin Kürt diyelim? Niçin insan diyelim? Bizim için önemli olan, arkasında büyük irademizle durduğumuz olan Allah’a kulluk davamızın devlete, millete, medeniyete dönük taraflarıdır.”

BBP VARSA FETHULLAH DA VARDIR!

24 Haziran seçimleri kapsamında mitingler düzenleyen Meral Akşener, Osmaniye’deki mitingde Yavuz Ağıralioğlu’nu sahneye çağırmıştı. O mitingde Meral Akşener’in yanında Orhan Kavuncu ve Buğra Kavuncu da vardı. Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu’na bakarak şunları söyledi: “Rahmetli Muhsin Başkan’ın emanetidir kendisi. Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanı, benim de kardeşim. Abimin oğlunu aldım. Orhan abiye teşekkürlerimi sunmak istedim.” Parti kuruluşunda yer almayan Yavuz Ağıralioğlu, seçimden çok kısa bir süre önce Meral Akşener ile görüşerek İyi Parti’ye katılmıştı.

Eski MİT’çi Enver Altaylı’nın “FETÖ” davasından tutuklanarak cezaevine konmasıyla birlikte Kavuncu ailesi bir anda kamuoyunun gündemine düşmüştü. Eski BBP Milletvekili Orhan Kavuncu, Enver Altaylı’nın ablası ile evliydi. Ağıralioğlu’nun İyi Partiye getirenler de onlardı. Orhan Kavuncu’nun oğlu olan (Saltuk) Buğra Kavuncu önce İYİ Parti GİK’e alındı sonrasında da Genel Bakan Yardımcısı yapıldı. Buğra Kavuncu adı Panama belgelerinde Türkiye’nin gizli zenginleri arasında geçiyordu.