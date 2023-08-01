Ağaç kesimi durdurulmuştu: Akbelen'de kıyım yeniden başladı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda süren ağaç kıyımına tepkiler sürerken Muğla Valiliği yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kesim çalışmalarının sona erdiğini açıklamıştı.

Buna rağmen hukuksuz şekilde devam eden ağaç kesimi, yurttaşların itirazlarının ardından durdurulmuştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede jandarma eşliğinde kesime yeniden başlandığı öğrenildi.