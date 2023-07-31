Akbelen'de valilik kararı tanınmadı: Ağaç kesimi itirazlar üzerine durduruldu

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş sürüyor.

Muğla Valiliği dün yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kesim çalışmalarının sona erdiğini açıklamıştı.

Birgün'ün haberine göre bölgedeki yurttaşlar, valiliğin açıklamasına rağmen alanda ağaç kesiminin devam ettiğini fark etti.

Kesim yapan alana tırmanmaya çalışan yurttaşlara Jandarma engel olurken, kolluk güçleri kesim yaptığı iddia edilen kişinin budama yaptığını savundu.

Yurttaşların tepkisi sonucu kesim durduruldu. Valilik kararına rağmen ağaç kesme işlemi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.