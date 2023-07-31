İstanbul'da Akbelen'e destek eylemi: Yağma ve talana son vereceğiz, devletleştireceğiz

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda süren ağaç kıyımına karşı bugün Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla İstanbul Kadıköy'de bir eylem gerçekleştirildi.

Bugün saat 19.30'da Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi önünde buluşan yurttaşlar, "Yağma ve talana son vereceğiz, devletleştireceğiz" pankartı açtı.

Akbelen ormanını korumak için günlerdir direnen yurttaşlara destek verilen eylemde "Bu ülke bu halk satılık değil", "Limak defol, bu memleket bizim", "Boyun Eğme, Akbelen'e sahip çık", "Patronlardan hesabı emekçiler soracak" sloganları atıldı, sermayenin talanına ve yağmasına karşı "hemen devletleştirme" çağrısı yapıldı.

Eylemde TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı da bir konuşma yaptı. Sarı'nın açıklamasının yanı sıra elektrik mühendisi Erhan Karaçay ve Kazdağları Sanatçı Dayanışması adına Mustafa Köz konuşmalarını yaptı. Karaçay konuşmasında bilim insanların raporlarının ciddiye alınmamasına vurgu yaparken, Köz "Akbelen'in özgürlüğü bizim de özgürlüğümüzdür" başlıklı açıklamayı okudu.

Eylemde açılış konuşmasını yapan Gizem Batı Ayaz Akbelen’de toprağına, ağacına, memleketine ve geleceğine sahip çıkanların sesini büyütmek, özelleştirmelerin karşısında hemen devletleştirme demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gizem Batı Ayaz

TKP İstanbul İl Örgütü adına, boyun eğmeyen, özel sektöre karşı toprağına sahip çıkan, mücadele eden tüm köylülüleri, emekçileri, yurttaşları selamlayan Ayaz, "Bugün Akbelen’de emeğine toprağına sahip çıkanlar ayakta, genci yaşlısı, emekçi kadınlar en önde mücadele ediyor, direniyor. Özelleştirmelere hayır diyor, ellerinden alınmaya çalışılan topraklara sahip çıkıyor, burası bizim, artık yeter özelleştirme istemiyoruz diyorlar, devleti halkın olanı bizim olanı korumaya çağırıyorlar" diye konuştu.

Erhan Karaçay

Eylemde konuşan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Erhan Karaçay "Bu santraller hiç olmasa dahi tasarrufla, enerji verimliliğiyle en az 10 katı enerji sağlayabilecekken, bilim insanlarını, raporlarını hiç dikkate almayıp bu yolu seçmeleri sermayenin tercihidir" dedi.

Mustafa Köz

Daha sonra kürsüye gelen, şair, yazar ve gazeteci Mustafa Köz Akbelen’deki direnişe destek veren Kazdağları Sanatçı Dayanışması adına "Akbelen’in Özgürlüğü Bizim de özgürlüğümüzdür” başlıklı açıklamayı paylaştı.

TKP MK üyesi Sarı: Bütün zenginliklerimizi o yamyam sürülerinden geri alacağız

Savaş Sarı

TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı sermayenin bu ülkenin her zenginliğini talan ettiğini, yağmaladığını ve yok ettiğini belirterek "Şimdi diyorlar ki daha yağma bitmedi. Bir de diyorlar ki siz büyük Türkiye'ye karşı mısınız? Büyük Türkiye'den anladıkları o yamyamların kasasına tomar tomar para girmesidir" diye konuştu.

Sarı "Sözümüzdür. Tüpraş'ı, Telekom'u, elektrik işletmelerini, bütün zenginliklerimizi o yamyam sürülerinden geri alacağız. O zaman bu ülkede haktan hukuktan söz etmeye başlayacağız" dedi.

Yaşananların 2014'e uzandığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Savaş Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen’de özel bir şirketin iş makinaları günlerdir ağaç kesiyorlar. Jandarma ve emniyetin koruması altında bir doğa katliamı gerçekleştiriliyor.

Akbelen’de yeni linyit rezerv alanlarının açılması iddiası ile hareket ediyor YK Enerji. Yani Limak ve İçtaş patronlarının kurduğu ortaklık.

Aslında yaşadıklarımızın başlangıcı 2014 yılında Kemerköy Termik Santrali’nin aynı ortaklığa satılmasıyla başlıyor. Hatta daha da geriye gidersek bu ve ülkede yaşadığımız neredeyse birçok doğa katliamı Türkiye’de on yıllardır her tür hukuk ve kuralı hiçe sayarak devam eden piyasacı özelleştirmeci yamyamlığın sonucu olarak karşımıza çıktı ve çıkıyor. Bir de şimdi utanmadan hukuktan kuraldan bahsediyorlar. On yıllardır tanımadığınız, uygulamadığınız Danıştay kararlarını, bilir kişi raporlarını, mahkeme kararlarını ne yapacağız.

Ormanlarımız yanıyor bakıyoruz arkasından ormanların çeşitli bahanelerle özel şirketlerin yağmasına açılması çabası çıkıyor. Dereler taşıyor, kasabalarımız, kentlerimiz sel altında kalıyor. Bakıyoruz ardında üç kuruş para için patronların insafına bırakılmış derelerde gerçekleştirilen HES projeleri çıkıyor.

AKP iktidarı tüm bunları yaparken Türkiye’nin kalkınmasından, büyük Türkiye’den söz ediyor ve birkaçına dair örnekler verdiğim yamyamlığın önünü açıyor. Elbette ki Türkiye kendi elektriğini ve enerjisini üretecek. Ama bu enerjinin üretimi birilerini zengin etmek için gerçekleştirilmeyecek. Bu ülkenin zenginlikleri bir yamyam sürüsünün doymak bilmez iştahına kurban edilmeyecek.

Bugün evlerimizde ısınmaktan, doğalgazı, elektriği bile kullanmaktan korkar hale geldiysek işte bu özelleştirmecilerin, piyasacıların Türkiye’yi getirdikleri yerin sonucudur. AKP Türkiyesi patronları iştahlandıran halkı yoksullaştıran, doğamızı, kentlerimizi de talan eden bir düzeni temsil etmektedir.

Diyorlar ya sürekli bunların derdi üç beş ağaç değil. Evet bizim derdimiz Türkiye. Derdimiz Türkiye’yi bitiren, halkımızı yoksullaştıran bu arsızlığa izin vermemek. Bizden, halktan, bu ülkeden çaldığınız her şeyi tek tek geri alacağız ve devletleştireceğiz. Talan ettiğiniz doğanın ve yağmanın da hesabını soracağız.

Akbelen'de bu katliamı gerçekleştirenlerden de Telekom'u, Tüpraşı, elektrik işletmelerini satan, yağmalayanlardan da hesap soracağız. Tüm bu zenginlikleri elinizden geri alacağız."