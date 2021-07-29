Afganistan'da sel felaketi: En az 60 ölü

Afgan yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki yoksul ve engebeli bir bölge olan Nuristan'da Nurestan'da akşam saatlerinde meydana gelen sel baskınlarının ardından 60'tan fazla kişinin öldüğünü söyledi.

Bölgenin önemli bir kısmı Taliban kontrolü altındayken yetkililer bu durumun çalışmaları zorlaştırdığını belirtti.

Nuristan Valisi Hafız Abdul Kayyum, kurtarma ekipleri ve hükümet yetkilileri daha fazla erişim elde ettikçe kaydedilen ölü sayısının artabileceğini, ancak kesintiye uğrayan hücresel ağların bölgedeki iletişimi engellediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı da Afganistan'da meydana gelen afetle ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Afganistan’ın Nuristan vilayetinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz."