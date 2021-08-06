Afgan yetkili: Taliban 6 haftada 800 ila 900 kişiyi katletti

Afganistan'da cihatçı grup Taliban ilerledikçe katledilen insan sayısı da artıyor.

Yerel TOLO News, eyaletin eski polis şefi Tadin Han'a atıfta bulunarak, Taliban'ın son bir buçuk ay içinde güneydeki Kandahar eyaletinde 900'e kadar insanı öldürdüğünü bildirdi.

Aynı zamanda Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi üyesi olan Han'a göre, grup "insan haklarına inanmıyor". Şeriatçı örgütün hedefleri, hepsinin Afgan hükümetiyle bağları olduğunu iddia ettikleri popüler bir komedyen de dahil olmak üzere gözaltına alınan askerler, polis memurları, aşiret liderleri ve siviller oldu.

Han'ın bildirdiğine göre, Taliban bu insanları zorla evlerinden alıp idam etti. Han, "Geçen bir buçuk ayda muhtemelen 800 ila 900 kişiyi şehit ettiler. Boldak'ta meydana gelen vahşetten ötürü halk çok acı çekti." dedi Han.

Salı günü, ülkenin Savunma Bakanı Bismillah Han Muhammedi'nin evinin yakınında bir bombalı saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirirken 20 kişi de yaralanmıştı.