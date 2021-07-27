Ünlü Afgan komedyen Taliban tarafından öldürüldü

Afganistan'da ünlü komedyen Nazar Muhammed, geçen hafta Taliban tarafından kaçırılarak öldürüldü.

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Afganistan'da Haşa Zvan olarak da anılan ünlü komedyen Nazar Muhammed, geçen hafta Taliban tarafından kaçırılarak öldürüldü.

Muhammed'in öldürülmeden önce Taliban tarafından araçla götürülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Görüntülerde, Taliban üyelerinin Muhammed'i kaçırdığı ve silahlı bir Taliban üyesinin kendisine defalarca tokat attığı görülüyor.

Taliban üyelerinin, Muhammed'i kaçırmalarının ardından kendisini ağaca bağlayarak öldürdüğü bildirildi. Muhammed'in olay yerinde boğazı kesilmiş halde yerde bulunduğu öğrenildi.

Muhammed'in ailesi, cinayetin hemen ardından Taliban'ı suçlarken, Taliban'ın video yayınlanana kadar Muhammed cinayetini üstlenmediği aktarıldı. 

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