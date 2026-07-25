Adana'da bir gecede iki kadın cinayeti

Kadın cinayetleri durdurulmuyor.

Dün gece de Adana'da iki kadın katledildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde bulunan bir sitede, boşanma aşamasındaki 40 yaşındaki Hatice Mine K. ile eşi H.K. tarafından tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hatice Mine K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan H.K. kısa sürede yakalandı.

Hatice Mine K.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırganın kimliği belirsiz

Kentin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta yaşayan 24 yaşındaki Reyhan Acar'a ise kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Acar, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Acar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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