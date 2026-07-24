Darp edildi, alıkonuldu: Eşinin saldırısına uğrayan kadın 2 yıldır gördüğü şiddeti anlattı

Son günlerde çok sayıda ilden gelen kadın cinayetleri haberlerini dün soL'da gündeme getirmiştik.

Kadınların şiddete, istismara, baskıya ve tehdide maruz kalmasının meşrulaştırılmasının iktidar diliyle yapılan söylemler olduğunu hatırlatmıştık.

Dün de Ankara'dan bir kadına şiddet haberi geldi.

Derin Deniz, eşinin sistematik şiddetine maruz kaldığını söyledi. Geçen hafta uğradığı şiddeti kayda alıp yardım isteyen Derin Deniz, darp edildiği anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Derin Deniz için destek paylaşımı yağdı.

Bebeğinin yanında darp edildi

Sözcü'deki habere göre, sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, Derin Deniz'le görüştüğünü söyledi.

Buna göre Deniz, 19 Temmuz akşamı, eşinin ablasının evine misafirliğe gittikleri sırada eşinin telefonunda bir kadının numarasını gördüğünü bunun üzerine tartıştıklarını söyledi.

Eşinin aniden yüzüne yumruk attığını söyleyen Derin Deniz, o sırada bebeğinin de yanında olduğunu ifade etti: "O dehşet anıyla hemen koşup bebeğime sarıldım, tek amacım o evden kaçıp kurtulmaktı. Ama ablası hemen arkamdan gelip bebeği kucağımdan aldı. O an savunmasız kaldım; eşim üzerime koşup beni yatağa yatırdı ve defalarca vurmaya başladı. Kaşımın patladığını, kanların aktığını gördüğünde ancak durdu."

Zorla evde tutuldu: 'Kapıyı kilitledi, anahtarı sakladı'

Kapıya koşup kaçmaya çalıştığını ancak saldırganın kendisini saçından yakalayıp yere savurduğunu anlatan Derin Deniz, "Defalarca kapıya doğru hamle yaptım ama her defasında engellendim. O kadar çok bağırdım, o kadar çok feryat ettim ki bir tane bile komşu 'Ne oluyor?' deyip kapıya gelmedi" dedi.

Eşinin ablasının darp sırasında hiçbir müdahalede bulunmadığını vurgulayan Derin Deniz, "Ben canımı kurtarmak için kapıya koştuğumda birden hareketlendi. Koşarak gidip kapıyı kilitledi ve anahtarı sakladı; sırf ben o evden kaçamayayım diye. Yalvardım ona, 'Senin de bir kızın var, yapma, bırak gideyim' dedim. Bana sadece yüzüme bakıp 'Sakinleşmeni bekliyorum' dedi" diye konuştu.

Telefonunda uygulama varmış: Hamileliği boyunca da şiddet görmüş

Derin Deniz'in hamileliği boyunca da şiddet gördüğü ve telefonunda KADES uygulamasının yüklü olduğu öğrenildi.

"Telefonumda KADES uygulaması yüklüydü. Telefonu elime aldım ama baskıdan ve engellemelerden o düğmeye bir türlü basamadım. Tam 4 saat boyunca o evin içinde hapsedildim" diyen Derin Deniz yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Beni bırakın, ailemi arayın' diye 4 saat boyunca yalvardım. O 4 saat boyunca yüzümdeki kanları temizlemeye, olayı örtbas etmeye çalıştılar. Ve bütün bu şiddete, çaresizliğime küçücük bebeğim anbean şahit oldu. Gece saat 02.30 sularında eşim annemi aradı. Olayı küçültmek ve saklamak için 'Biz biraz tartıştık, Derin'in bilekliği yüzüne geldi, biraz açıldı' diye yalan söyledi. Annem o haberle apar topar eve geldikten sonra ancak o evden çıkmama izin verildi.

Bakanlık şiddet görüntülerinin ardından açıklama yaptı

Şiddet görüntülerinin basına yansımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derin Deniz'in emniyette ifadesinin alındığını duyurdu. Deniz'e "psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulacağını" belirten bakanlık, "hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini" savundu.

Kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğu belirtilen Bakanlık paylaşımında, saldırgan eşin durumuna ilişkinse herhangi bir bilgi verilmedi.

Şiddet meşrulaştırılıyor, AKP'liler suçu önünü açtığı televizyonlara atıyor

Kadına şiddet, taciz ve baskı en çok da televizyon programları eliyle meşrulaşıyor.

Medya patronlarının yüksek reyting taleplerini geri çevirmeyen iktidar, yıllardır baştan aşağı kadın ve çocuk istismarıyla donatılmış gündüz kuşağı programlarının içeriklerine göz yumuyor.

Bu sorumluluğunu gizlemeye çalışan AKP'li yetkililer tam tersi açıklamalar yapmaktan da geri durmuyor.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda dün konuşan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, "evlilik programlarının yasaklanmasının ardından gündüz kuşağı programlarının ortaya çıktığını" öne sürdü. Daniş, "Gündüz kuşakları belirli bir formatta ilerlerken şimdi savcının, kolluk gücünün yerine geçen programlar ve programcılar görüyoruz" dedi.

Daniş bu açıklamaları RTÜK'e yeni yetkiler verilmesine gerekçe olarak yaptı.

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