Abluka günlükleri 49 | 21 Nisan 2026 Salı

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

Küba’da şeker işçilerine 1 Mayıs öncesi büyük onur

​Küba Şeker İşçileri Sendikası (SNTA), 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı hazırlıkları kapsamında, sektörde üstün başarı gösteren işçi kolektiflerini ve çalışanları ödüllendirmek için ülke genelinde bir seferberlik başlattı. Hasat sezonunun en yoğun döneminde gerçekleşen bu etkinlikler, sektördeki motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Takdir belgeleri ve ödüller, sadece üretim hedeflerini aşan birimlere değil, aynı zamanda zorlu ekonomik koşullar altında yaratıcı çözümler geliştirerek verimliliği artıran ekiplere de takdim ediliyor. Bu süreç, ada genelinde devam eden "İmzam Vatan İçin" kampanyasıyla birleştirilerek, şeker üretiminin ulusal egemenliği savunmadaki stratejik rolüne dikkat çekiyor.

Sendika yetkilileri, ödüllendirme törenlerinde yaptıkları konuşmalarda, şeker sanayisinin Küba’nın hem tarihi mirası hem de ekonomik geleceği için vazgeçilmez bir direk olduğunu vurguladı. Özellikle akaryakıt ve yedek parça kısıtlılıklarına rağmen hasat sürecini aksatmadan sürdüren işçilerin özverisi, "devrimci kararlılığın bir simgesi" olarak nitelendirildi.

Bu yılki ödül törenleri, yaklaşan 1 Mayıs bayramının yanı sıra efsanevi lider Fidel Castro’nun doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen programlarla da harmanlanıyor. Fabrikalarda ve tarlalarda kurulan tören alanlarında, işçilerin alın terinin vatanın bağımsızlığına hizmet ettiği mesajı ön plana çıkarılıyor.

​Şeker sektöründeki bu ödüllendirme dalgasının, önümüzdeki hafta gerçekleşecek büyük 1 Mayıs yürüyüşlerine kadar tüm illerdeki tesisleri kapsayacak şekilde devam etmesi bekleniyor.

Raúl Castro Doğu Ordusu’nun 65. kuruluş yıldönümünü selamladı

​Küba Devrimi’nin tarihi lideri ve Ordu Generali Raúl Castro Ruz, kuruluşunun 65. yıldönümünü kutlayan Doğu Ordusu’nu gönderdiği anlamlı bir mesajla tebrik etti. Raúl Castro, bu askeri birliğin devrimin savunulmasındaki sarsılmaz rolüne dikkat çekti.

21 Nisan 1961'de, Domuzlar Körfezi istilasından hemen sonra bizzat Raúl Castro tarafından kurulan Doğu Ordusu, o günden bu yana "Orduların Efendisi" unvanıyla biliniyor. Raúl Castro mesajında, bu birliğin sadece askeri bir güç olmadığını, aynı zamanda Küba’nın doğu sınırlarını ve egemenliğini koruyan ideolojik bir kale olduğunu vurguladı.

Raúl Castro, Doğu Ordusu mensuplarının yıllar boyunca her türlü saldırganlık, doğal afet ve ekonomik zorluk karşısında gösterdiği direnci selamladı. Mesajında, "Bu 65 yıl boyunca gösterdiğiniz sadakat ve disiplin, halkımızın güvenliğinin en büyük garantisidir" ifadelerini kullanan Ordu Generali, birliğin modern savunma doktrinlerine uyum sağlama yeteneğini de övdü.

Tebrik mesajı, ordu birliklerinde düzenlenen törenlerde büyük bir coşkuyla okundu. Kutlamalar, Fidel Castro’nun doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen ulusal etkinliklerle harmanlanırken, Doğu Ordusu askerleri vatanı savunma yeminlerini tazeledi. Raúl Castro, mesajını "Vatan veya Ölüm!" (Patria o Muerte) vurgusuyla bitirerek, yeni nesil subay ve askerlere tarihsel mirası koruma çağrısında bulundu.

Fidel’in mirası geleceğe ışık tutuyor

​Efsanevi lider Fidel Castro Ruz'un doğumunun 100. yılı anısına düzenlenecek olan "Fidel: Miras ve Gelecek" başlıklı I. Uluslararası Kolokyum için bildiri ve kayıt başvuruları kapanış aşamasına geldi. Akademisyenlerin, araştırmacıların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılım için son çağrılar yapılıyor.

Fidel Castro Enstitüsü tarafından organize edilen bu bilimsel buluşma, tarihi liderin sadece siyasi mirasını değil, aynı zamanda bilim, eğitim, çevre koruma ve uluslararası dayanışma konularındaki vizyoner fikirlerini günümüz perspektifiyle incelemeyi hedefliyor. Kolokyumun ana temaları arasında "Bilimin Kalkınmadaki Rolü", "Küresel Eşitsizlikle Mücadele" ve "Sosyalist İnşanın Geleceği" gibi başlıklar yer alıyor.

Etkinlik koordinatörleri, bu yılki başvurularda özellikle genç araştırmacıların ve dijital içerik üreticilerinin sunduğu çalışmaların çokluğuna dikkat çekti. Fidel'in mirasının dijital çağın iletişim dilleriyle nasıl yeniden yorumlanacağı ve gelecek nesillere nasıl aktarılacağı, kolokyumun en dinamik tartışma konularından biri olacak.​ Yetkililer, Fidel Castro'nun 100. yaş gününe giden yolda bu kolokyumun, onun fikirlerini "müzeleşmiş bir geçmiş" olarak değil, "yaşayan bir gelecek rehberi" olarak ele almak açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Küba gümrüğü uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı girişimini engelledi

​Küba Genel Gümrük Müdürlüğü (AGR) ekipleri, ülkenin sınır kapılarında yürüttüğü titiz denetimler sonucunda yeni bir uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı girişimini başarıyla engelledi. "Uyuşturucuya Sıfır Tolerans" politikası çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon, Küba'nın uluslararası güvenlik standartlarına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Gümrük yetkilileri, yasadışı maddelerin ülkeye sokulma yöntemlerinin giderek karmaşıklaştığını, ancak gümrük noktalarındaki modern röntgen sistemleri ve eğitimli köpek timlerinin (K-9) bu girişimleri boşa çıkardığını belirtti. Operasyonda ele geçirilen maddenin miktarı ve türü hakkında detaylı incelemelerin sürdüğü, olayla bağlantılı kişilerin adli makamlara sevk edildiği açıklandı.

Yapılan resmi açıklamada, bu tür operasyonların sadece bir asayiş meselesi olmadığı, aynı zamanda toplum sağlığını koruma ve Küba’nın uyuşturucu trafiği için bir geçiş güzergahı olarak kullanılmasını engelleme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Gümrük birimleri, özellikle yolcu trafiğinin yoğunlaştığı bu dönemde denetimlerin kararlılıkla artırılacağını duyurdu.

​Küba hükümeti, uluslararası işbirliği protokolleri kapsamında komşu ülkeler ve ilgili güvenlik örgütleriyle bilgi paylaşımına devam ederek, uyuşturucu kartellerinin bölgedeki faaliyetlerine karşı set çekmeye devam ediyor.

Cienfuegos Rafinerisi’nde tam kapasite üretime geçildi

​Küba’nın en stratejik sanayi tesislerinden biri olan Camilo Cienfuegos Rafinerisi, Rusya'dan gelen ham petrolün işlenmesi sürecinde tam kapasiteye ulaştı. Rafineri yöneticileri, tesisin teknik bakım süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve Rusya’dan gelen yüksek kaliteli ham petrolü işlemek üzere optimize edildiğini bildirdi. İşleme süreçlerinin kesintisiz devam etmesi, sadece ulaştırma sektörü için değil, aynı zamanda ülkenin elektrik üretiminde kilit rol oynayan termik santrallerin yakıt ihtiyacının karşılanması açısından da hayati önem taşıyor.

Cienfuegos’ta işlenen petrolün, son günlerde kapasite açığı nedeniyle zorlanan Ulusal Elektrik Sistemi (SEN) üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor. Rafineri çalışanları, enerji güvenliğini bir "vatan savunması" olarak gördüklerini belirterek, üretim hedeflerini tutturmak için vardiyalı sistemde yoğun bir tempo sergiliyor.

Yerel üretim kapasitesinin bu denli yüksek bir verimlilikle kullanılması, döviz tasarrufu sağlamanın yanı sıra iç piyasadaki yakıt tedarik zincirini de rahatlatıyor. Yetkililer, rafineriden çıkan ürünlerin hızla ana dağıtım merkezlerine ve enerji santrallerine sevk edildiğini duyurdu.

​Bu üretim atağı, Küba'nın zorlu enerji koşulları altında kendi kaynaklarını ve müttefiklerinden gelen desteği en verimli şekilde kullanma stratejisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

FITCuba 2026 ablukaya karşı hibrit formatla yeniden doğuyor

​Küba'nın en önemli turizm etkinliği olan Uluslararası Turizm Fuarı FITCuba 2026, ABD tarafından uygulanan ekonomik ablukanın yarattığı zorluklara rağmen kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar bu yıl "hibrit format" (hem fiziksel hem dijital) kullanarak sınırları aşmayı ve uluslararası pazarlara erişimini maksimize etmeyi hedefliyor.

Turizm Bakanlığı yetkilileri, hibrit model sayesinde dünyanın dört bir yanındaki tur operatörleri, yatırımcılar ve havayolu şirketlerinin Havana'ya gelmeden de iş görüşmelerine katılabileceğini duyurdu. Bu dijital platform, özellikle seyahat kısıtlamaları veya ekonomik yaptırımlardan çekinen potansiyel iş ortakları için güvenli ve erişilebilir bir alan yaratıyor.

FITCuba sadece bir tanıtım platformu değil, aynı zamanda Küba'nın ekonomik dayanıklılığının bir sembolü olacak. Fuarda bu yıl; sürdürülebilir turizm projeleri, dijital ödeme sistemleri ve yerel girişimlerin (KOBİ'ler) turizm zincirine entegrasyonu gibi yenilikçi başlıklar ön plana çıkacak.

Ablukanın kısıtlayıcı etkilerine rağmen, Rusya, Çin ve Latin Amerika ülkelerinden gelen katılımcı sayısında artış bekleniyor. FITCuba 2026, Küba'nın turizm ürününü sadece "güneş ve plaj" ile sınırlı tutmayıp sağlık, kültür ve doğa turizmi gibi niş alanlarda da yeniden konumlandırılmasına öncülük edecek.

​Bu yılki fuar, Küba turizm sektörünün teknoloji ve yaratıcılığı kullanarak dış baskılara karşı nasıl adapte olduğunun en somut örneği olarak nitelendiriliyor.

Jaruco’da 'Mahallemi Geri Dönüştürüyorum' projesi yayılıyor

​Mayabeque iline bağlı Jaruco belediyesinde hayata geçirilen "Mahallemi Geri Dönüştürüyorum" projesi, yerel topluluklar arasında çevre bilincini artırma ve döngüsel ekonomiyi güçlendirme konusunda büyük başarı topluyor. Proje, atık yönetimini sadece bir temizlik faaliyeti olmaktan çıkarıp bir "mahalle kültürü" haline getirmeyi hedefliyor.

​Mahalle sakinleri kağıt, karton, cam ve plastik gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri belirli toplama noktalarına getirerek sürece aktif katılım sağlıyor. Toplanan bu atıklar, yerel endüstriler için değerli ham maddelere dönüştürülürken, çevre kirliliğinin azaltılmasına da doğrudan katkı sunuluyor.

Projenin başarısındaki en büyük pay, okullarda ve mahalle konseylerinde yürütülen eğitim çalışmalarına ait. Çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen atölye çalışmaları sayesinde, geri dönüşümün ekonomik ve ekolojik önemi yeni nesillere aktarılıyor. "Mahallemi Geri Dönüştürüyorum" projesi, mahalle sakinlerine geri getirdikleri malzemeler karşılığında çeşitli teşvikler sunarak katılımı sürdürülebilir kılıyor.

Jaruco'daki bu girişim, Küba'nın ulusal ölçekte yürüttüğü "atıklardan değer yaratma" stratejisinin başarılı bir yerel örneği olarak gösteriliyor. Yetkililer, bu modelin Mayabeque ilindeki diğer belediyelere de ilham verdiğini ve benzer projelerin ada genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

​Bu proje, kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılması gereken bu dönemde hem çevreyi koruyan hem de yerel ekonomiye can suyu veren bir çözüm yolu olarak öne çıkıyor.

Küba Ulusal Elektrik Sistemi'nde güncel durum

Dün, üretim kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle hizmetlerde 24 saat boyunca kesintiler yaşandı; bu durum bugün sabahın erken saatlerine kadar sürdü. En yüksek kapasite açığı, saat 20.30’da 1239 MW olarak kaydedildi.

Yeni devreye alınan 54 güneş enerjisi santralinin toplam üretimi 4000 MWh seviyesinde gerçekleşti. Bu kaynak sayesinde saatlik ortalama en yüksek üretim gücü 593 MW’a ulaştı.

Saat 06.00 itibarıyla Ulusal Elektrik Sistemi’nin kullanılabilir kapasitesi 1970 MW, talep ise 2390 MW düzeyindeydi. Bu da yaklaşık 480 MW’lık bir hizmet kesintisine yol açtı. Zirve talep saatlerinde kesintilerin 850 MW’a kadar çıkması bekleniyor.