Abluka günlükleri 46 | 18 Nisan 2026 Cumartesi

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

Havana'da devrimci iletişim zirvesi

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Havana’da düzenlenen V. Uluslararası Vatan Kurultayı’na (Patria Kolokyumu) katılarak bu etkinliğin Küresel Güney için merkezi bir devrimci iletişim platformu haline geldiğini vurguladı. Küba’nın emperyalist baskılara karşı sergilediği direnişin dünya genelindeki iletişim uzmanları için bir referans noktası olduğunu belirten Díaz-Canel, özellikle yapay zeka ve bilişim araçlarının ülkenin gerçeklerini dünyaya duyurmadaki stratejik önemine dikkat çekti.

Etkinlikte söz alan Başbakan Yardımcısı Inés María Chapman Waugh, dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadele edebilmek için hükümet stratejilerinin halka daha empatik bir dille aktarılması gerektiğini ifade ederken; The People’s Forum Direktörü Manolo de los Santos ise ABD’nin tüm engellemelerine rağmen Küba’nın hakikatin savunulduğu bir direniş sığınağı olduğunu belirtti. Fidel Castro’nun 100. doğum yılı ile Domuzlar Körfezi Zaferi’nin 65. yıldönümüne ithaf edilen bu buluşma, alternatif medya projelerini birleştiren tarihi bir yol haritası çizerek sona erdi.

Beş altın madalyalı efsane 'Mijaín López' belgeseli Havana’da izleyiciyle buluştu

Havana’daki Charles Chaplin Sineması, Küba Sinema Sanatı ve Endüstrisi Enstitüsü (ICAIC) tarafından düzenlenen Birinci Ulusal Sinema Sergisi kapsamında, efsanevi güreşçi Mijaín López’in hayatını konu alan "Mijaín" belgeselinin özel gösterimine ev sahipliği yaptı. Rolando Almirante, Ángel Alderete ve Héctor Villar’ın yönettiği bu 80 dakikalık eser, Küba’nın tarihi ve kültürel başarılarını onurlandıran "Zaferlerin Nisan’ı" adlı film programının açılış parçası olarak izleyiciyle buluştu.

Belgesel, López’in Paris 2024 Olimpiyatları’nda kazandığı beşinci altın madalyasına giden hazırlık sürecine odaklanırken, izleyiciyi sadece bir sporcunun başarılarına değil, aynı zamanda madalyaların ardındaki insani derinliğe de davet ediyor. Annesi Leonor Núñez, antrenörü Raúl Trujillo ve bizzat şampiyonun kendi anlatımlarıyla şekillenen yapım; azim, fedakârlık ve aile sevgisiyle harmanlanmış alçakgönüllü bir yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyor.

Şimdiye kadar İtalya, Fransa ve Kolombiya gibi ülkelerde de başarıyla sergilenen bu yapım, tören sırasında ICAIC Başkan Yardımcısı Yanin Martínez tarafından verilen katılım sertifikasıyla da resmi olarak onurlandırıldı. Belgesel, sadece sportif bir dehanın değil, iradesiyle zamana meydan okuyan bir figürün toplumsal hafızadaki yerini perçinlemeyi hedefliyor.

Dayanıklı bir şehir, sürdürülebilir bir miras

Matanzas Şehri Koruma Ofisi (OCCM) ev sahipliğinde düzenlenen Bilim, Toplum ve Çevre Çalıştayı, şehrin sorunlarına çözüm üretmek ve toplumsal birliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Su Ana, Toprak Ana (Madre Agua, Madre Tierra) etkinlikleri kapsamında yapılan bu buluşmada, halk eğitimi metodolojisi kullanılarak çevre bilinci ve kültürel mirasın korunması konuları ele alındı.

Çalıştayda özellikle Matanzas Tarihi Merkezi için hazırlanan "Şehri Geleceğe Hazırlama Planı" (PEDI) üzerinde duruldu. Uzmanlar ve çeşitli kurum temsilcileri, bu planın şehrin geleceğini korumak için dengeli olması ve halkın görüşlerini yansıtması gerektiği konusunda birleşti.

Ayrıca çevre yasaları ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin de tartışıldığı toplantıda toplumsal ölçekte geri dönüşüm, afetlere karşı yerel dayanıklılık ve çevre eğitimi gibi projeler sunuldu. 22 Nisan’a kadar sürecek olan bu etkinlik dizisi, halkın katılımıyla çevre bilincini artırmayı ve ortak bir çalışma kültürü oluşturmayı hedefliyor.

Sağlık tesislerinde güneş paneli dönemi

Küba'nın Yaguajay belediyesinde, ülkedeki enerji krizinin sağlık hizmetlerini aksatmasını önlemek amacıyla sekiz önemli sağlık kurumuna ikişer kilovatlık güneş paneli sistemleri kuruldu. Mart ayında başlatılan bu proje kapsamında dört poliklinik, iki huzurevi, bir anne evi ve bir tıp merkezi kesintisiz enerjiye kavuştu.

Kurulan bu güneş panelleri acil servislerin aydınlatılmasını sağlarken televizyon ve özellikle gıda güvenliği için kritik olan buzdolaplarının çalışmasına imkân tanıyor. Şu an için sadece tadilat aşamasında olan bir poliklinik dışında tüm sistemler aktif olarak hizmet veriyor. Bu yatırım sayesinde bölgedeki temel sağlık hizmetlerinin, elektrik kesintilerinden etkilenmeden daha kaliteli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulması hedefleniyor.

Kübalı gençler Moskova’daki Kimya Olimpiyatları’nda yarışıyor

Küba, bilim dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 60. Uluslararası Mendeleev Kimya Olimpiyatları için Rusya’ya gitti. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen dev organizasyonda Küba’yı iki yetenekli lise öğrencisi temsil ediyor.

15-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen yarışmada 35 ülkeden 200’ü aşkın genç yetenek ter döküyor. Küba heyetine liderlik eden uzmanlar, bu olimpiyatın sadece bir yarışma değil, aynı zamanda geleceğin bilim insanları arasında uluslararası iş birliğini güçlendiren ve kimya bilimini gençler arasında yaygınlaştıran önemli bir platform olduğunu belirtti.

Latin Amerika’dan Brezilya, Honduras ve Kosta Rika’nın da yer aldığı etkinlikte Kübalı öğrenciler Rusya ve Çin gibi bu alanda geleneksel olarak çok güçlü olan ülkelerle yarışacak. Oldukça zorlu geçmesi beklenen sınavlar öncesinde görüşlerini paylaşan öğrenciler, yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ve zorluk derecesine rağmen ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

1967 yılından bu yana düzenlenen ve UNESCO tarafından da tanınan Mendeleev Olimpiyatları hem katılımcı sayısı hem de akademik düzeyiyle dünyanın en saygın bilimsel yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Holguín’de 'Fidel ve Kültür' buluşmaları başladı

Küba Devrimi'nin tarihi lideri Fidel Castro’nun kültürel kalkınmaya sunduğu katkılar, doğumunun 100. yılına hazırlık kapsamında Holguín’de düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. Küba Yazarlar ve Sanatçılar Birliği (UNEAC) bünyesinde gerçekleştirilen "Fidel ve Kültür" başlıklı söyleşi, bölgenin önde gelen entelektüellerini bir araya getirdi.

Castro’nun kültürü "ulusun kalkanı ve kılıcı" olarak gören vizyonu masaya yatırıldı. Toplantıda, 1959 öncesinde Holguín’de yüzde 60’lara varan okuma-yazma bilmeme oranının devrim sonrası başlatılan seferberlikle nasıl alt edildiği ve bu temelin bugünkü kültürel zenginliğe nasıl yol açtığı vurgulandı.

Yazar González Sánchez, Casa de las Américas ve Ulusal Matbaa gibi devrimin simge kurumlarının kuruluşuna dikkat çekerek, Fidel’in eğitim politikasının kendisi gibi köylü çocuklarına sanatçı ve yazar olma kapılarını açtığını belirtti. Sánchez, günümüz dünyasında kültürü "manevi sömürgeleşmeye ve vasatlığa karşı tek panzehir" olarak nitelendirdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, çeşitli sanatçıların eserlerinden oluşan "Figura en tránsito" (dönüşüm halindeki figür) adlı sergi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Her ay düzenli olarak yapılması planlanan bu buluşmalar serisi; Fidel Castro’nun çocukluğundan devrim stratejilerine kadar hayatının farklı dönemlerini mercek altına almaya devam edecek.

Bogotá’da sanatın sesi Küba için yükseliyor: 'Herkes Küba ile'

Kolombiya’nın başkenti Bogotá, bugün anlamlı bir dayanışma etkinliğine ev sahipliği yapıyor. "Herkes Küba İle" (Todos con Cuba) sloganıyla düzenlenen sanat gecesi, otuz civarında sanatçıyı bir araya getirerek ada halkına insani yardım toplamayı hedefliyor.

Başkentin tarihi La Candelaria mahallesindeki ünlü Casa de Citas restoranında gerçekleşecek etkinlikte Kolombiya, Arjantin ve Küba’dan yaklaşık 30 müzisyen ve grup sahne alacak. Katılımcı sanatçılar arasında Alekos, Fadd, Manigua, Tinta Púrpura, La Tambora de Gilbert ve Maitalea Fe gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Etkinliğin temel amacı, ABD tarafından uygulanan ekonomik ablukanın ağırlaştırdığı koşullarla mücadele eden Küba halkı için somut bir destek sağlamak. Organizatörler, geceye katılacak olan vatandaşlardan yanlarında bozulmayan gıda maddeleri, kişisel bakım ürünleri ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini getirmelerini talep etti.

Bugünkü kültürel etkinlik, Kolombiya genelinde son günlerde artış gösteren Küba ile dayanışma eylemlerinin en son halkasını oluşturuyor. Geçtiğimiz salı günü sivil toplum kuruluşları, dayanışma evleri ve Kolombiya hükümetinin katkılarıyla toplanan 12 tonluk ilaç, tıbbi malzeme ve gıdayı taşıyan uçak Küba’ya hareket etmişti.

Geçtiğimiz perşembe günü ise sivil toplum temsilcileri Bogotá'daki ABD Büyükelçiliği önünde "Halkların Egemenliği" eylemi gerçekleştirdi. Örgütler ve sendikalar adına söz alanlar Küba’ya uygulanan enerji ve ekonomi ablukasının "soykırım niteliğinde" olduğunu söyleyerek, "Küba’ya yapılan saldırı, tüm dünyaya yapılmış demektir," ifadelerini kullandı.

Siyasi taleplerle insani yardımı birleştiren bu kültürel buluşma, Latin Amerika genelinde yükselen "kardeş halklar" dayanışmasının güçlü bir simgesi olarak görülüyor.

Küba’da elektrik üretiminde son durum

18 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 24 saati boyunca devam eden elektrik kesintileri bugün sabaha karşı da etkisini sürdürdü. Dün akşam saat 19:20’de enerji açığı 1591 MW ile en yüksek seviyesine ulaşırken, 54 yeni güneş enerjisi parkı toplam 3678 MWh üretim gerçekleştirdi ve gün ortasında sisteme 438 MW güç sağlandı.

Bugün sabah saat 06:00 verilerine göre, sistemin 1570 MW’lık üretim kapasitesine karşılık 2500 MW’lık bir talep oluştu; bu da 932 MW’lık bir kesintiye yol açtı. Gün ortasında bu açığın 950 MW civarında olması beklendi.

Mevcut tablodaki aksaklıklar temel olarak Mariel, Ernesto Guevara, Antonio Maceo ve Felton santrallerindeki arızalardan; Mariel, Carlos Manuel de Céspedes, Renté ve Nuevitas santrallerinde ise devam eden planlı bakımlardan kaynaklandı. Ayrıca termik santrallerdeki genel sınırlamalar nedeniyle 367 MW’lık bir kapasite devre dışı kaldı.

Enerji talebinin zirve yapacağı akşam saatlerinde Moa, Mariel, Santa Cruz ve Energás Varadero tesislerinden yapılacak takviyelerle sistem kapasitesinin 1810 MW’a çıkarılması hedeflendi. Ancak bu saatlerde talebin 3100 MW’a fırlayacağı öngörüldüğünden, 1290 MW’lık bir açık oluşması ve toplam etkilenmenin 1320 MW seviyelerine ulaşması tahmin ediliyor.

