ABD'de polis 'şüpheliye' ateş açarken 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı Los Angels'ta polis 14 yaşındaki bir kızı öldürdü.

Kuzey Hollywood'da bir giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda zanlı dahil iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Los Angels Polisi'nden Stacy Spell, CBS'e verdiği demeçte "Başka bir şüpheliyi arayan görevliler, bir başkasına saldırma sürecinde olan bir kişiyle karşılaştı ve polis memurunun da karıştığı bir silahlı saldırı meydana geldi" dedi.

Los Angels Polisi Başkanı Michel Moore, "Masum bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan bu kaotik olay, ilgili herkes için trajik ve yıkıcıdır" diye konuştu.

Günün ilerleyen saatlerinde polis, 14 yaşındaki çocuğu öldüren kurşunun öldürülen zanlıya ateş açan polislerden geldiğini açıkladı.