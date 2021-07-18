ABD'de polis neo-nazilerin yürüyüşüne tepki gösteren halka saldırdı

ABD'nin Los Angeles kentinde "Proud Boys" (Gururlu Oğlanlar) adlı neo-nazi çete mensubu ufak bir grup dün "Küba'yı ve eşcinselliği" protesto etmek için bir araya geldi. Faşist gruba tepki gösterenlerse polisin coplu ve plastik mermili saldırısının hedefi oldu.

Polis insanlara coplarla saldırdıktan sorna "Kaldırıma çıkın" diye bağırarak itmeye başladı. Olay esnasında gazeteciler de darp edildi.

Polis saldırısında gazeteciler de darp edilirken polise silahını indirmesini söyleyen bir kadının çok yakın bir mesafeden karnından vurulduğu görüldü. Vurulan kadına çevredeki insanlar yardım etmeye çalışırken polis silahlarını halka doğru tutmaya devam etti.

Polis çok yakın mesafeden insanlara plastik mermilerle ateş etmeye başladı

Öte yandan neo-nazi çete rahat yürüsün diye polis çevredeki yolları trafiğe kapattı. Yürüyüşe toplam 50 kadar neo-nazi katılırken, Küba'nın egemenliği ve LGBT bireyleri hedef alan sloganlar atıldı. Proud Boys mensupları, yoldan geçen genç bir kadına da ayıları savmak için kullanılan kimyasal bir ajan olan "Bear Mace"le saldırdı.

Faşist güruh daha sonradan polisin herhangi bir müdahalesi olmadan "eylemlerini" bitirdi.

ABD'nin en etkin faşist çetesi olan "Proud Boys", Donald Trump iktidarı sırasında hükümete yönelik büyük destekleriyle tanınır hale gelmişti. "Ülkedeki aşırı sol tehdide karşı" kurulduğunu açıklayan çete 6 Ocak'taki Kongre Baskını'nda da rol almış ancak çetenin liderleri söz konusu baskına katılmamıştı. Geçtiğimiz aylarda İngiltere menşeli Reuters, Proud Boys lideri Enrique Tarrio'nun, 2012 yılından itibaren FBI ve yerel kolluk kuvvetleri için istihbaratçılık yaptığını kanıtlayan mahkeme kayıtlarını yayınlamıştı.