CNN 'Küba'daki eylemler' diye ABD'de çekilen fotoğrafı servis ediyor

ABD menşeli ve liberal medyada "Küba'da komünizme karşı eylemler" geniş bir şekilde yer bulurken, gerçekten Küba'da gerçekleşen eylemler pek fazla yer alamıyor. Küba'da geçtiğimiz günlerde 100 kadar kişinin ABD bayraklarıyla yürümesi üzerine başlayan medya kampanyasında eylemlerin zayıflığı Küba karşıtlarını çok rahatsız etmezken, bu "sorun"u ana akım basın eylem görsellerini kullanmayarak çözmüş oldu.

Küba'daki emperyalizm karşıtı eylemleri görmezden gelen CNN ise Küba'daki eylemler yerine ABD'nin Miami ilinde düzenlenen "Küba Karşıtı" eylemleri "Küba'daki eylemler" şeklinde vermeyi tercih etti.

CNN'in servis ettiği resmin Küba'da değil Miami'nin "Southwest 8th Street"inde çekildiği arkadaki tabeladan anlaşılabiliyor.

CNN'in paylaştığı AP fotoğrafında Miami'deki "Southwest 8th Street" tabelası arka planda gözükürken, ABD menşeli yayın organı bu resmi, "Kübalılar özgürlüklerin yoksunluğu ve kötüleşen ekonomik durumdan ötürü hükümet karşıtı eylemler için sokaklara döküldü" başığıyla vermeyi tercih etti.

Öte yandan CNN söz konusu haberini ve sosyal medya paylaşımını gelen tepkilerin ardından sildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye menşeli T24'ün düştüğü "Küba'daki eylemler" görseli altında Kübalı devrimcilerin fotoğraflarının verildiği tufaya ABD medyası da düşmüş oldu.