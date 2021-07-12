Tembel basınımızda Küba şaşkınlığı: Devrimci eylem fotoğrafıyla 'muhalefet' haberi

Dün Küba'da yaşanan ABD destekli provokasyon girişimi Küba Komünist Partisi ve Küba halkının verdiği hızlı yanıtla engellendi.

ABD bayraklarıyla sokaklara çıkan gruplar, verilen tepkinin ardından ortadan kayboldu.

soL, Küba'daki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Gün içinde Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Miguel Díaz-Canel Bermúdez'in olaylara ilişkin açıklamasını ve Küba'daki örgütlü kurumların açıklamalarını soL okurlarıyla paylaşacağız.

Küba Türkiye'de her zaman ilgi görmüş, geniş kesimlerin sempatiyle baktığı bir ülke. Türkiye'deki basın da Küba'daki gelişmeleri takip ediyor. Ancak söz konusu Küba olunca bu ülke üzerindeki emperyalist baskıyı unutup kolay habercilik yapmak büyük sorunlara yol açıyor. Türkiye'de bugün yaşanan tam olarak bu oldu.

T24'ün Küba haberinde kullandığı görsel şu şekilde:

Öncelikle Küba'da T24'ün iddia ettiği gibi büyük halk kesimleri protesto gösterileri düzenlemiş değil. Eğer durum bu olsaydı zaten bu kadar kısa sürede sönümlenemezdi. Yaşanan şeyin ABD destekli bir grubun provokasyon girişimi olduğu anlaşılıyor.

Bu gerçek nedeniyle olsa gerek T24 "binlerin" yer aldığı bir fotoğraf bulamamış olacak ki, haber görselinde protestocuları değil, aksine yurtsever ve devrime sahip çıkan Kübalıları kullanmış. Protestocular ABD bayraklarıyla sokağa çıkarlarken, kullanılan görselde Küba bayrağı ve Küba'yı devrime götüren 26 Temmuz Hareketi'nin adı görüşüyor.

T24'ün haber metnini hazırlarken ABD merkezli Associated Press ajansının geçtiği bilgileri doğru kabul edip, Küba kaynaklarını görmezden gelmeyi tercih ettiği görülüyor.

Cumhuriyet haberini düzeltti

Cumhuriyet de başta yanlış görsel kullanıp, içerik olarak T24 benzeri bir haber yayınlasa da yanlışı kısa sürede farkedip haberi daha dengeli bir dille değiştirdi.