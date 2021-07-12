Küba'da halk ABD provokasyonuna geçit vermedi

Küba'da ABD provokasyonlarına dün bir yenisi daha eklendi.

ABD destekçisi gruplar ülkenin birkaç noktasında ABD bayraklarıyla sokağa indi ve devrim karşıtı sloganlar attı.

Bu provokasyonla eş zamanlı şekilde sosyal medya üzerinden özellikle ABD'li "gazeteciler" ve yine ABD'de yaşayan karşı devrimciler "halk isyan etti" iddiasıyla paylaşımlara başladılar.

Ancak ABD'nin bu girişimine Küba halkının yanıtı hızlı oldu.

Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Miguel Díaz-Canel Bermúdez, "Devrimi teslim etmeyeceğiz" diyerek tüm devrimcileri ve devrimin gerçek sahibi Küba halkını devrimi savunmak için sokaklara çağırdığını duyurdu.

Bu çağrının ardından Küba'nın dört bir yanında halk sokağa dökülürken, ellerinde Fidel dövizleriyle devrime sahip çıktıklarını bir kez daha gösterdiler.

Küba halkının sokağa inmesi sonrası ABD provokasyonuna destek veren gruplar evlerine döndü.

Provokasyon sonrası halka birlikte sokağa inen Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, bugün ABD'nin bu operasyon girişimine karşı radyo ve televizyondan bir açıklama yapacak.

Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Miguel Díaz-Canel Bermúdez halka birlikte provokasyona karşı sokakta

Kübalılar partinin çağrısı sonrası sokağa çıktı, "sokaklar devrimcilerindir" dedi.