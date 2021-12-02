ABD'de polis tekerlekli sandalyeli şüpheliyi 9 el ateş ederek öldürdü

ABD'nin Arizona eyaletinde Walmart adlı marketten bir alet çantası çaldığı iddia edilen tekerlekli sandalyeli 61 yaşındaki Richard Lee Richards olay yerine gelen polis memuru tarafından, arkasından 9 el ateş edilerek öldürüldü.

Tucson Polis Şefi Chris Magnus düzenlediği basın toplantısında Richards'ı öldüren polis memuru Ryan Remington'un görevden alındığını açıkladı.

Polis olaya ilişkin görüntülerin bir bölümünü yayınladı.

Görüntülerde polis memuru Remington'un metrelerce uzaklığında olduğu Richards'a durmasını söylediği, arkası dönük olan Richards'ın durmaması üzerine polisin 9 el ateş açtığı görülüyor.

Tucson Polisi bir Walmart çalışanının hırsızlık ihbarı üzerine Remington'dan yardım istediğini bildirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Walmart çalışanı ifadesinde, tekerlekli sandalyedeki Richards'ın elindeki alet çantasının makbuzunu göstermesini isteyen polise "işte makbuz" diyerek elindeki bıçağı gösterdiğini söyledi.

Tucson Polis Şefi Magnus, polis memuru Remington'un bu olayda ölümcül güç kullanmasının ilgili mevzuata aykırı olduğunu belirterek "Bunun sonucu olarak bugün görevden aldık" dedi.

ABD genelinde polis tarafından işlenen cinayetlere ilişkin kamuya açık resmi bir veri bulunmuyor. Ancak Washington Post'un bu hafta yayımladığı araştırma geçen yıl ABD'de polis tarafından vurularak öldürülenlerin sayısının 900'ün üzerinde olduğunu gösteriyor.