Kadıköy'de Çetin Kaya'yı öldüren polis 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ederek Çetin Kaya'nın ölümüne neden olan polis memuru tutuklanırken, Kaya’nın arkadaşları olaya tanık olan kişilere çağrı yaptı.

Kaya'nın birlikte çalıştığı set arkadaşları, Göztepe semti Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerindeki MOBESE kameralarının incelenmesini istedi. Sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunan arkadaşları polis kurşunuyla yaşamını yitiren Çetin Kaya'nın öldürüldüğü anlara tanık olan kişilerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmalarını istedi. İrtibat numarası da verilen çağrıda, "Tanık olan kişilerin, 533 353 02 32 numaralı telefondan tarafımızla irtibat kurmalarını rica ederiz" denildi.

Kaya’nın cenazesi dün Sarıgazi Cemevi’nden sinema sektöründe çalışan arkadaşları, oyuncular ve yönetmenler tarafından defnedilmek üzere memleketi Sivas’a uğurlandı. Kaya, bugün memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Kaya'nın ölümü ile ilgili bir polis memuru ise "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. (ANKA)