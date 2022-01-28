ABD Savunma Bakanı: Putin Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar vermedi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Rusya-Ukrayna krizi üzerine ortak basın toplantısı düzenledi.

Austin, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca asker yığdığını, Karadeniz’deki faaliyetlerinin yanı sıra Kuzey Atlantik ve Akdeniz’de de askeri faaliyetlerini artırdığını söyledi. Austin, "Putin’in bu güçleri Ukrayna’ya karşı kullanmak için henüz nihai bir karar verdiğine inanmıyoruz ama açıkçası artık bunu yapma kabiliyetine erişmiş durumda" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley de Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmediklerini, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu ifade etti.

Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonucunun "özellikle kentsel kesimlerde felaket olacağı" iddiasında bulundu.