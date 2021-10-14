ABD, Lübnan ordusuna 67 milyon dolar değerinde 'yardım' verecek

ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland Perşembe günü Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Lübnan ordusunu desteklemek için ek 67 milyon dolar vereceğini söyledi.

Bir basın toplantısında konuşan Nuland, Dünya Bankası ve insani yardım kuruluşlarının yanı sıra Lübnan makamlarıyla birlikte çalıştığını söyledi.

Beyrut'ta bugün Hizbullah'ın mitingine düzenlenen saldırıda en az altı kişi yaşamını yitirirken Nuland ABD adına Lübnan'a başsağlığı diledi.

Hizbullah'ın mitingi geçen yılki Beyrut limanındaki patlamayı soruşturan yargıcın görevden alınmasını talep etmek için toplanmıştı. Soruşturma uzun süredir yerinde saymakla eleştiriliyor.

Hizbullah ve Emel hareketi, silahlı saldırının arkasında Hristiyan Lübnan Güçleri partisi olduğunu söyledi.

ABD'li Nuland'ın Lübnan'a 67 milyon dolar silah yardımı çıkışı temel mal kıtlığıyla karşı karşıya kalan ülkeye İran'ın petrol yardımı başlatmasını takiben geldi.

Nuland, İran'ın sunduğu herhangi bir desteğin bir "gösteri amaçlı" olduğunu öne sürdü.