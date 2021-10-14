Lübnan'da keskin nişancılar gösteriye ateş açtı: En az 6 ölü, 30'un üzerine yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah tarafından düzenlenen bir protesto gösterisine ateş açıldı. Saldırıda en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Kızılhaç'ının bildirdiğine göre yaralı sayısının 30'un üzerinde olduğu belirtiliyor.

Yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde geçen yıl Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve 200'ün üzerinde kişinin öldüğü patlamayla ilgili soruşturmanın yargıcın görevden alınması isteniyordu. Göstericiler yargıç Tarık Bitar'ı "Amerikan kölesi" diyerek protesto ediyordu.

Bir binanın üst katından göstericilere ateş açıldığı belirtilirken, Lübnan ordusunun saldırganlardan birini yakaladığı belirtildi.

Hükümet ve Hizbullah, saldırının ardından “sükûnet çağrısı” yaptı.

Bugün sabah saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi taraftarı bir grup, Ağustos 2020'de yaşanan Beyrut Liman Patlaması ile ilgili yargı sürecini protesto etmek için, bir hâkimin davadan alınması talebiyle Adalet Sarayı'na doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı.

Lübnan ordusundan halka sokağa çıkmama çağrısı

Gruba yönelik saldırıda önce bir patlama duyuldu, ardından kısa süreli çatışma yaşandı. Lübnan ordusu olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak Beyrut halkına sokağa çıkmama çağrısı yaptı.

Lübnan'ın kamuya ait Milli Haber Ajansı (NNA) silahlı saldırının ardından bölgede “temkinli bir sakinliğin” yaşandığını ve yayaları tahliye etmek için ordu araçlarının çevrede dolaştığını bildirdi.

Başbakan Necib Mikati, vatandaşları sakin olmaya ve ne sebeple olursa olsun isyana sürüklenmemeye çağırdı.

Olayın ardından Merkezi İç Güvenlik Kurulu saat 13.00'te olağanüstü olarak toplandı.

Halk Sağlığı Bakanlığı yaptığı açıklamada, özel hastanelere yaralıları karşılamaları çağrısı yaptı. Bakanlık, tedavi masraflarının bakanlık tarafından karşılanmayacağını bildirdi.

Emel Hareketi ve Hizbullah olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Saat 10:45'te göstericiler, liman patlamasına ilişkin soruşturmanın siyasileşmesini kınamak için barışçıl bir şekilde Adalet Sarayı'na giderken ve Tayouneh bölgesine vardıklarında, binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancılar tarafından doğrudan ateşe maruz kaldılar. Silahlı ve örgütlü grupların bu saldırısı, ülkeyi kasıtlı bir çatışmaya sürüklemeyi amaçlamaktadır. Emel ve Hizbullah, Lübnan Ordusunu sorumluluğunu tam olarak üstlenmeye ve suçluları yakalamak için hızla müdahale etmeye çağırıyor. Ayrıca tüm destekçileri ve partizanları sakin olmaya ve kötü niyetlere kapılmamaya çağırıyoruz."