İran'dan Lübnan'a üçüncü akaryakıt sevkıyatı

İran, Lübnan hükümetinin talep etmesi durumunda ülkeye akaryakıt tedarikine hazır olduklarını bildirdi. İran'dan Lübnan'a üçüncü akaryakıt sevkiyatınınsa yola çıktığı kaydedildi.

İran, son olarak perşembe günü Lübnan'a Hizbullah yoluyla akaryakıt sevkıyatı yapmıştı. İran'dan yola çıkan akaryakıt, önce Suriye'nin Baniyas limanına varmış, ardından onlarca tankerle Suriye sınırı üzerinden Lübnan'a girmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği basın toplantısında, "İran, dost hükümetlerle işbirliği yapmaya ve onlara destek olmaya kararlı. Son durumda Lübnanlı iş insanlarının bizden bir talebi oldu. Alım ve satım süreci normal bir şekilde işledi, sevkıyat da sağlandı. Lübnan hükümeti eğer halkının sorunlarını çözmek için bizden akaryakıt almak istiyorsa, biz tedarikini sağlayacağız" dedi.

Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin İran yaptırımları nedeniyle Lübnan hükümetini zor durumda bırakmamak üzere Lübnan limanları yerine Suriye üzerinden karadan tankerlerin TIR'larla akaryakıtı taşıyacağını belirtmişti. ABD Lübnan’ı İran’a karşı olan yaptırımları uygulamakla tehdit ederken, Lübnan’ın yeni başbakanı Necip Mikati İran’dan transferi ‘ülke egemenliği’ açısından eleştirmiş fakat bunun ABD yaptırımlarına yol açmaması gerektiğini ifade etmişti.

Son dönemde ciddi bir akaryakıt krizinin yaşandığı Lübnan'da mevcut ekonomik kriz nedeniyle akaryakıt ithalatında da sorunlar yaşanıyordu. Ülkedeki akaryakıt krizi, sağlık, gıda ve iletişim gibi birçok sektörü olumsuz etkiledi.



