CANLI
ABD-İsrail saldırılarında 79. gün: İran'dan Hürmüz’de geçiş ücreti hamlesi, Lübnan’da yeni saldırılar
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri düzenleyecek yeni mekanizmayı yakında açıklayacağını ve geçişlerden ücret alınacağını duyurdu. Trump Tahran’ı “çok kötü bir dönem”le tehdit etti.
İran, Hürmüz’den geçişlerde ücret alınacağını duyurdu.
Pakistan İçişleri Bakanı, sürpriz ziyaretle Tahran’a gitti.
İsrail, Lübnan’da iki günde 100 noktayı vurdu.
Yayın Tarihi: 17.05.2026 , 08:44 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 , 11:05
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 79. güne girilirken, bölgede gerilim Hürmüz Boğazı, Lübnan ve diplomasi trafiği üzerinden yayılmaya devam ediyor.
İran, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini yönetmek için hazırladığı yeni planı yakında açıklayacağını bildirdi. İranlı yetkililer, plan kapsamında gemilerin belirlenmiş bir rota üzerinden geçirileceğini ve “özel hizmetler” karşılığında ücret alınacağını duyurdu. İran basınına yansıyan açıklamalarda mekanizmanın, boğazdaki trafiğin Tahran tarafından daha sıkı biçimde denetlenmesini hedeflediği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la kısa sürede bir barış anlaşmasına varılmaması halinde Tahran’ın “çok kötü bir dönem” yaşayacağını söyledi.
Washington yönetimi, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını da sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 16 Mayıs itibarıyla 78 ticari geminin yönlendirildiğini, 4 geminin ise ablukaya uyumu sağlamak amacıyla “devre dışı bırakıldığını” açıkladı. ABD açıklamasında ablukaya konu olan gemilerin İran limanlarına giriş ve çıkışlarının engellendiği belirtildi.
İsrail, Lübnan’la varıldığı duyurulan ve 45 gün uzatılan “ateşkese” rağmen güney Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail, son iki günde güney Lübnan’da 100 noktanın hedef alındığını duyurdu. İsrail saldırılarında güney Lübnan’da en az 6 kişi öldü; ölenler arasında Hizbullah bağlantılı bir sağlık merkezinde görev yapan üç sağlık çalışanı da bulunuyor.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları da sürdü. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda en az 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 60’tan fazla kişi yaralandı. Hamas, Kassam Tugayları lideri İzzeddin el-Haddad’ın cuma günü Gazze Şeridi’ne düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.
Bölgesel gerilim sürerken Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi, sürpriz bir ziyaretle Tahran’a gitti. Nakvi, İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile “bölgesel istikrar ve ikili işbirliği” başlıklarında görüşmeler yaptı.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
11:05,
Han Yunus’ta İsrail saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti
Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar sürerken, Han Yunus kentinde düzenlenen İsrail saldırısında en az bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklara göre saldırı, kentin güneyindeki Karac Refah bölgesinde bir polis noktasını hedef aldı.
Saldırı, İsrail güçlerinin bir gün önce Filistin genelinde en az 11 kişiyi öldürmesinin ardından geldi.
10:53,
Kazakistan’dan İran’a yardım sevkiyatı
Kazakistan, İran’a 30 vagonluk insani yardım gönderdi.
Tasnim’e göre yardım paketinde konserve gıda, şeker, un, tıbbi ekipman ve ilaç yer aldı. Yardım, Sarakhs tren istasyonunda İran Kızılayı’na teslim edildi.
Kazakistan’ın Tahran Büyükelçisi Ontalap Onalbayev, İran’ın ülkesinin önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak “Gerçek dostlar zor zamanlarda belli olur” dedi.
09:35,
Trump'tan İran paylaşımı: 'Fırtına öncesi sessizlik'
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran'ı hedef alan yeni bir paylaşım yaptı.
Trump, “Bu, fırtına öncesi sessizlikti” notuyla paylaşım yaptı. Yapay zekâ ile oluşturulan görselde, arkada İran bayrağı olan fırtınalı denizde yol alan gemi görseli görülüyor.
ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz cuma günü de İran'a saldırabileceklerinin sinyalini vermişti.
09:28,
NATO istihbaratı: İran füze kapasitesinin büyük bölümünü koruyor
The Independent, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, NATO istihbaratının İran’ın füze kapasitesinin en az yüzde 60’ını koruduğu değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.
Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD istihbaratının ise daha ileri bir değerlendirme yaptığını aktardı. Buna göre İran’daki füze fırlatma sahaları ve askeri depoların yüzde 90’ı kısmen ya da tamamen faal durumda.
08:44,
Hizbullah: İsrail buldozerlerini ve askerlerini hedef aldık
Hizbullah, güney Lübnan’da İsrail ordusuna ait ilerleyen buldozerlere yönelik patlayıcı tuzaklar kurulduğunu açıkladı.
Örgüt, Raşaf’tan Hadatha yönüne ilerlemeye çalışan üçüncü ve dördüncü buldozerlerin patlayıcılarla hedef alındığını duyurdu.
Ayrıca Hadatha çevresinde İsrail askerleri ve araçlarının bulunduğu bir noktaya roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.