ABD-İsrail saldırılarında 79. gün: İran'dan Hürmüz’de geçiş ücreti hamlesi, Lübnan’da yeni saldırılar

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 79. güne girilirken, bölgede gerilim Hürmüz Boğazı, Lübnan ve diplomasi trafiği üzerinden yayılmaya devam ediyor.

İran, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini yönetmek için hazırladığı yeni planı yakında açıklayacağını bildirdi. İranlı yetkililer, plan kapsamında gemilerin belirlenmiş bir rota üzerinden geçirileceğini ve “özel hizmetler” karşılığında ücret alınacağını duyurdu. İran basınına yansıyan açıklamalarda mekanizmanın, boğazdaki trafiğin Tahran tarafından daha sıkı biçimde denetlenmesini hedeflediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la kısa sürede bir barış anlaşmasına varılmaması halinde Tahran’ın “çok kötü bir dönem” yaşayacağını söyledi.

Washington yönetimi, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını da sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 16 Mayıs itibarıyla 78 ticari geminin yönlendirildiğini, 4 geminin ise ablukaya uyumu sağlamak amacıyla “devre dışı bırakıldığını” açıkladı. ABD açıklamasında ablukaya konu olan gemilerin İran limanlarına giriş ve çıkışlarının engellendiği belirtildi.

İsrail, Lübnan’la varıldığı duyurulan ve 45 gün uzatılan “ateşkese” rağmen güney Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail, son iki günde güney Lübnan’da 100 noktanın hedef alındığını duyurdu. İsrail saldırılarında güney Lübnan’da en az 6 kişi öldü; ölenler arasında Hizbullah bağlantılı bir sağlık merkezinde görev yapan üç sağlık çalışanı da bulunuyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları da sürdü. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda en az 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 60’tan fazla kişi yaralandı. Hamas, Kassam Tugayları lideri İzzeddin el-Haddad’ın cuma günü Gazze Şeridi’ne düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Bölgesel gerilim sürerken Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi, sürpriz bir ziyaretle Tahran’a gitti. Nakvi, İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile “bölgesel istikrar ve ikili işbirliği” başlıklarında görüşmeler yaptı.

