NATO istihbaratı: İran füze kapasitesinin büyük bölümünü koruyor

İran, ABD ve İsrail’in aylardır süren askeri baskısına rağmen füze kapasitesinin büyük bölümünü korumayı başardı.

The Independent'ın aktardığı istihbarat değerlendirmelerine göre NATO’nun istihbarat birimleri, İran’ın füze sistemlerinin ve bu sistemlerle bağlantılı altyapının önemli kısmının hâlâ kullanıma hazır olduğunu düşünüyor. Haberde, söz konusu altyapının büyük bölümünün yeraltında bulunduğu belirtildi.

‘Füze kapasitesinin en az yüzde 60’ı korunuyor’

İngiliz gazete, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, NATO istihbaratının İran’ın füze kapasitesinin en az yüzde 60’ını koruduğu değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD istihbaratının ise daha ileri bir değerlendirme yaptığını aktardı. Buna göre İran’daki füze fırlatma sahaları ve askeri depoların yüzde 90’ı kısmen ya da tamamen faal durumda.

Haberde ayrıca İran’ın ABD ile çatışmayı birkaç ay daha sürdürebilecek askeri kapasiteye sahip olduğu değerlendirmesine yer verildi.