ABD-İsrail saldırılarında 75. gün: Trump'tan, İran'a 'anlaşma yapmazsanız yok edilirsiniz' tehdidi

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.

Trump, Tahran'la çatışmanın giderek büyüdüğü bir dönemde Çin'e gitti. Çin Devlet Başkanı Şi ile İran hakkında "uzun bir görüşme" yapacağını söyledi. İran'a tehditlerine de devam etti. İran'a "ya anlaşma yaparsınız ya da yok edilirsiniz. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir şekilde" dedi.

Abluka ve yaptırımlar da sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Devrim Muhafızları ve onunla bağlantılı petrol sevkiyatlarına ilişkin bilgi verenlere 15 milyon dolara kadar ödül teklif ettiğini belirtti.

İran basını ise Tahran yönetiminin "5 güven oluşturucu ön şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girilmeyeceğini" duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi de, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının "gururlu bir halk" ile "zulüm için gerekçeler uyduran profesyonel yalancılar" arasında bir savaş olduğunu söyledi.

Öte yandan işgalci İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in ülkede dün 4 bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

