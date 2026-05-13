Körfez monarşileri de İran’a saldırdı: Suudi Arabistan ve BAE savaşa gizlice dahil oldu

ABD ve İsrail’in Şubat sonunda İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın Körfez ayağına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Reuters’a konuşan Batılı ve İranlı yetkililer, Suudi Arabistan’ın mart ayı sonunda İran topraklarına yönelik çok sayıda gizli saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıların Suudi Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği, Riyad’ın kendi topraklarına dönük İran saldırılarına “misilleme” yaptığı öne sürüldü.

Wall Street Journal ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de İran’a yönelik gizli askeri operasyonlar düzenlediğini yazdı. Habere göre BAE, nisan ayı başında Basra Körfezi’ndeki Lavan Adası’nda bulunan bir İran petrol rafinerisini hedef aldı. Saldırı, 7 Nisan’da ilan edilen kırılgan ateşkesin hemen öncesinde gerçekleşti.

İsrail ve ABD çizgisine daha açık hizalanma

BAE’nin İran’a saldırdığı iddiası, Abu Dabi’nin ABD ve İsrail’le askeri-siyasi yakınlaşmasının yeni bir aşaması oldu. BAE, 2020’de ABD arabuluculuğundaki İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail’le ilişkileri normalleştiren ülkelerden biri olmuştu.

Riyad’dan sessiz misilleme, ardından diplomasi

Suudi Arabistan’ın ise BAE’ye kıyasla daha temkinli bir çizgi izlediği öne sürüldü. Riyad, İran’a saldırıları Tahran’a bildirdi; ardından yoğun diplomatik temaslar ve yeni misilleme tehdidiyle iki ülke arasında gerilimi düşürmeye dönük gayriresmi bir mutabakat oluştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili ise saldırıları doğrudan doğrulamadı; Riyad’ın “gerilimi azaltma, itidal ve bölgesel istikrar” çizgisini savunduğunu söyledi.

Reuters verilerine göre, 25-31 Mart haftasında Suudi Arabistan’a yönelik 105’ten fazla İHA ve füze saldırısı kaydedilirken, 1-6 Nisan arasında bu sayı 25’in biraz üzerine düştü. Batılı kaynaklar, ateşkes öncesindeki günlerde Suudi Arabistan’a yönelen bazı saldırıların doğrudan İran’dan değil, Irak’tan kaynaklandığını değerlendirdi.