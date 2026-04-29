ABD-İsrail saldırılarında 61. gün: Ateşkes sürüyor ama müzakere de yok
Trump'ın İran limanlarına uyguladığı ablukayı uzatacağına dair haberler üzerine petrol fiyatları yükseldi.
Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, aralarındaki askeri entegrasyonun güçlendirilmesi ve balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi projelerinin hızlandırılması kararı aldı.
ABD'ye güvenmediğini belirten İran, Tahran için hâlâ savaş koşullarının geçerli olduğunu duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı, 'Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımı Lübnan'ın güneyinde tekrarlayacaklarını' söyledi.
İran'ın başkenti Tahran’da ateşkes sürecinde günlük yaşam saldırılar öncesi hareketliliğine döndü.
Yayın Tarihi: 29.04.2026 , 08:40 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 , 10:09
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.
ABD, İran'a yönelik yaptırım ve kısıtlamalarına devam ederken deniz ablukasını da sürdürüyor. ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın yardımcılarına İran limanlarına yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapmaları talimatı verdiği öne sürüldü. Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndan sadece belirli gemilerin geçişine izin verilmesi hem bölgede hem de dünyada ekonomiyi etkiliyor. Bu nedenle Suudi Arabistan'da bir araya gelen Körfez liderleri adım atmaya başladı.
Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, saldırılar başladığından bu yana ilk kez bir araya geldi, aralarındaki askeri entegrasyonun güçlendirilmesi ve balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi projelerinin hızlandırılması kararı aldı. ABD ablukasına değinmeyen Körfez ülkeleri Hürmüz'de seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanması vurgusu yaptı.
İran da ateşkese rağmen ABD'ye güvenmediklerini, Tahran için hâlâ savaş koşullarının geçerli olduğunu duyurdu.
İşgalci İsrail ise ateşkesi ihlal edip Lübnan'da katliamlarına devam etti. 2 Mart'ta bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'ü aştı. Evleri yıkıp ateşe veren İsrail hedeflerini başından beri saklamadı. İsrail Savunma Bakanı, "Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımı Lübnan'ın güneyinde tekrarlayacaklarını" söyledi.
Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiğini duyurdu.
10:09
WSJ: Trump, İran'a yönelik ablukanın uzun süre devam etmesi için hazırlık talimatı verdi
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, İran yönetimini "nükleer programından geri adım atmaya zorlamak" amacıyla ülkenin petrol gelirlerini ve ekonomik kaynaklarını hedef alan baskıyı sürdürme kararı aldı.
Yetkililer, Trump'ın bu amaçla danışmanlarına İran'a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapma talimatı verdiğini belirtti.
Trump'ın yeniden hava saldırılarına başlama ya da çatışmadan tamamen çekilme seçeneklerini, mevcut ablukayı sürdürmeye kıyasla daha riskli bulduğuna işaret eden yetkililer, Başkanın son görüşmelerde İran'a ait limanlara yönelik deniz trafiğini kısıtlayarak petrol ihracatını baskı altında tutmayı tercih ettiğini aktardı.
09:53
ABD'den İran yaptırımlarının delinmesine yardım iddiasıyla 35 kişi ve kuruluşa yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın gölge bankacılık ağını yönettiği ve yaptırımların delinmesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 35 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.
Bakanlığın açıklamasında, kişi ve kuruluşların on milyarlarca dolar değerindeki fonların hareketini kolaylaştırdığı belirtildi. Söz konusu ağların Devrim Muhafızları Ordusu dahil olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri'nin, "yasadışı petrol satışlarından elde edilen ödemeleri tahsil etmek, füzeler ve diğer silah sistemleri için hassas bileşenler satın almak ve İran'ın terör bağlantılı gruplara para transfer etmek amacıyla uluslararası finans sistemine erişmesine olanak tanıdığı" öne sürüldü.
Açıklamada ayrıca İran'a Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" ödemelerinin ciddi yaptırım riski taşıdığı konusunda finansal kurumlara uyarıda bulunuldu.
Çinli petrol rafinerileriyle ilgili yaptırım uyarısı
ABD Hazine Bakanlığının diğer bir açıklamasında da İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını Çin'in aldığına işaret edilerek, bunun büyük bir kısmını bağımsız rafinerilerin ithal ettiği belirtildi.
Buradan elde edilen gelirin İran'ın silah programlarına ve ordusuna fayda sağladığı ifade edilen açıklamada, bazı Çinli rafinerilerin, dolar cinsinden işlemler yapmak ve ABD mallarını tedarik etmek için ABD finans sistemini kullandığı öne sürüldü.
Açıklamada, finans kurumları, OFAC'ın İran ham petrolünün ithalatı ve rafine edilmesinde üstlendikleri süreklilik arz eden rol nedeniyle, Çin'deki, özellikle de Shandong eyaletindeki bağımsız petrol rafinerileriyle ilişkili yaptırım riskleri konusunda uyarıldı.
08:41
Körfez ülkelerinden balistik füzelere karşı 'erken uyarı sistemi projelerinin hızlandırılması' kararı
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Suudi Arabistan'da gerçekleşen toplantıda, KİK ülkeleri arasındaki askeri entegrasyonun güçlendirilmesi ve balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi projelerinin hızlandırılması kararı alındığını belirtti.
Genel Sekreter Budeyvi "Saldırılar, Körfez ülkelerinin İran'a duyduğu güveni ciddi anlamda sarstı" dedi. Söz konusu ülkelerde "sivil tesisleri ve altyapıyı hedef alan İran saldırılarının kınandığını" belirten Budeyvi, KİK ülkeleri ve Ürdün'ün egemenliğine yönelik saldırılarda can ve mal kaybının yaşandığını hatırlattı.
ABD'nin ablukasına değinmeyen Budeyvi, "Liderler, İran'ın söz konusu ülkelere yönelik saldırıların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerinin ağır ihlali anlamına geldiğini ifade etti. Bahsi geçen saldırılar, Körfez ülkelerinin İran'a duyduğu güvenin ciddi anlamda sarsmasına yol açtı. Bu güvenin yeniden tesisi için İran'ın ciddi adımlar atması gerekir" ifadelerini kullandı.
KİK liderlerinin ayrıca, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferi engellemeye yönelik girişimlerini kesin şekilde reddettiğinin" altını çizen Budeyvi, Hürmüz'de seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanmasının önemine dikkati çekti.
Toplantıya katılan liderlerin, Körfez ülkeleri arasında ortak projelerin tamamlanmasının hızlandırılması talimatı verdiğini belirten Budeyvi, ulaştırma ve lojistik projeleri ile Körfez demiryolu projesinin hızla tamamlanmasının istendiğini kaydetti.
