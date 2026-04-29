ABD-İsrail saldırılarında 61. gün: Ateşkes sürüyor ama müzakere de yok

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.

ABD, İran'a yönelik yaptırım ve kısıtlamalarına devam ederken deniz ablukasını da sürdürüyor. ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın yardımcılarına İran limanlarına yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapmaları talimatı verdiği öne sürüldü. Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndan sadece belirli gemilerin geçişine izin verilmesi hem bölgede hem de dünyada ekonomiyi etkiliyor. Bu nedenle Suudi Arabistan'da bir araya gelen Körfez liderleri adım atmaya başladı.

Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, saldırılar başladığından bu yana ilk kez bir araya geldi, aralarındaki askeri entegrasyonun güçlendirilmesi ve balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi projelerinin hızlandırılması kararı aldı. ABD ablukasına değinmeyen Körfez ülkeleri Hürmüz'de seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanması vurgusu yaptı.

İran da ateşkese rağmen ABD'ye güvenmediklerini, Tahran için hâlâ savaş koşullarının geçerli olduğunu duyurdu.

İşgalci İsrail ise ateşkesi ihlal edip Lübnan'da katliamlarına devam etti. 2 Mart'ta bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'ü aştı. Evleri yıkıp ateşe veren İsrail hedeflerini başından beri saklamadı. İsrail Savunma Bakanı, "Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımı Lübnan'ın güneyinde tekrarlayacaklarını" söyledi.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiğini duyurdu.

