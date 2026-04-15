ABD-İsrail saldırılarında 47. gün: İsrail ile Lübnan masaya oturdu, Hizbullah direniyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların sonuçsuz kalması nedeniyle önce ateşkes isteyen sonra da müzakere masasına oturmaya mecbur kalan Trump, Hürmüz Boğazı'na abluka başlattıklarını duyurmuştu.

ABD yönetiminin Hürmüz'de başlattığı "abluka" ilk günden delik deşik oldu. Boğaz'dan dün çok sayıda gemi geçti. Bu sıra ABD Başkanı da İran'la ikinci tur müzakerelerin başlayabileceğini duyurdu ve "savaşın bitmeye çok yakın olduğunu" söyledi. Öte yandan ABD'nin Ortadoğu'ya askeri yığınağı sürüyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, İran'ın da müzakere şartı olarak sunduğu Lübnan'daki İsrail işgali ve saldırılar nedeniyle iki ülke ABD'de Dışişleri Bakanı Rubio başkanlığında bir araya geldi. Washington'da "doğrudan müzakerelere başlama" kararı alındı.

Lübnan'ın masaya oturmasına karşı Hizbullah'ın direnişiyse devam ediyor. Hizbullah, İsrail ordusuna ait hedeflere insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle en az 34 saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi İHA'nın düşürüldüğü öne sürüldü.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

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