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ABD-İsrail saldırılarında 47. gün: İsrail ile Lübnan masaya oturdu, Hizbullah direniyor
Hizbullah, İsrail ile doğrudan müzakereleri reddediyor.
Financial Times, İran'ın ABD üslerini hedef almak için Çin yapımı casus uydu kullandığını iddia etti.
İran'a ait ikinci gemi de Hürmüz Boğazı'ndan geçti.
Washington'da İsrail ve Lübnan arasında 'doğrudan müzakerelere başlama' kararı alındı.
15:45
İranlı vekil: ABD ‘pilot kurtarma’ adı altında orada olduğunu düşündükleri uranyumu ele geçirmeye çalıştı
Aslı İnanmışık, Can Kuyumcuoğlu
Yayın Tarihi: 15.04.2026 , 08:02 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 , 16:01
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların sonuçsuz kalması nedeniyle önce ateşkes isteyen sonra da müzakere masasına oturmaya mecbur kalan Trump, Hürmüz Boğazı'na abluka başlattıklarını duyurmuştu.
ABD yönetiminin Hürmüz'de başlattığı "abluka" ilk günden delik deşik oldu. Boğaz'dan dün çok sayıda gemi geçti. Bu sıra ABD Başkanı da İran'la ikinci tur müzakerelerin başlayabileceğini duyurdu ve "savaşın bitmeye çok yakın olduğunu" söyledi. Öte yandan ABD'nin Ortadoğu'ya askeri yığınağı sürüyor.
Bu gelişmeler yaşanırken, İran'ın da müzakere şartı olarak sunduğu Lübnan'daki İsrail işgali ve saldırılar nedeniyle iki ülke ABD'de Dışişleri Bakanı Rubio başkanlığında bir araya geldi. Washington'da "doğrudan müzakerelere başlama" kararı alındı.
Lübnan'ın masaya oturmasına karşı Hizbullah'ın direnişiyse devam ediyor. Hizbullah, İsrail ordusuna ait hedeflere insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle en az 34 saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi İHA'nın düşürüldüğü öne sürüldü.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
16:01,
Trump hayal görmeye devam ediyor: 'İran'da yeni rejim daha makul ve çok iyi gidiyor'
Trump, İran'da yeni bir "rejimin kurulduğunu" savunarak, "Karşılaştırınca oldukça makul olduklarını düşünüyoruz. Gerçekten yeni bir rejim ve bence çok iyi gidiyoruz" dedi.
Kanal kanal gezen Trump bu kez de Fox News'e konuştu, "İran'ın nükleer silah yapma girişimi devam ettiği sürece anlaşma olmayacağını" söyledi.
"Her şey yok edilmiş durumda" hikayesine devam ederek, Hürmüz Boğazı'nın ablukaya ilişkin, "Çinliler ya da Suudi Arabistanlılardan abluka konusunda herhangi bir tepki görmediklerini" kaydetti.
Çin'in İran'a silah verdiğini duyduğunu savunarak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bu konu hakkında bir mektup yazdığını, onun da karşılık olarak böyle bir şey yapmadığıyla ilgili kendisine bir mektup gönderdiğini öne sürdü.
15:45,
İranlı vekil: ABD ‘pilot kurtarma’ adı altında orada olduğunu düşündükleri uranyumu ele geçirmeye çalıştı
IRNA’ya konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kosari, ABD’nin bir uçağının düşmesinin ardından İsfahan’ın güneyine yönelik yaptığı askeri operasyonun yalnızca bir pilot kurtarma girişimi olmadığını, asıl hedefin bölgede bulunduğu düşünülen zenginleştirilmiş uranyum olduğunu söyledi.
Kosari, ABD’nin bölgede 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu varsaydığını belirterek şöyle konuştu:
Amerikalılar sahayı kontrol altına alabileceklerini ve büyük bir zafer kazanarak kendi fikirlerini dünyaya dayatabileceklerini sandılar. Ancak özellikle İsfahan’ın güneyinde, orada olduğunu düşündükleri 400 küsur kilo uranyumu ele geçirme girişimleri fiyaskoyla sonuçlandı. Bu girişim onlar için tam bir rezalete dönüştü.
13:44,
İran medyası: İran'a ait ikinci gemi de Hürmüz Boğazı'ndan geçti
ABD yönetimi ve Trump'ın İran'a uyguladığını iddia ettiği "deniz ablukası" bugün de delindi. İran'a ait petrol tankerinin ardından bir dökme yük gemisi de konum cihazı açık halde Hürmüz Boğazı'ndan geçti.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın iddiasına göre, geminin Basra Körfezi'nin kuzeyindeki İmam Humeyni Limanı'na doğru ilerlediği aktarıldı.
Tanker takip şirketlerinin anlık verilerinde İran ile bağlantılı 2 geminin daha dün Hürmüz Boğazı'nı geçtiği görülmüştü.
13:03,
FT: İran Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini izledi
Financial Times’ın sızdırılan İran askeri belgelerine dayandırdığı haberine göre, Devrim Muhafızları 2024 sonunda Çin yapımı bir uyduyu gizlice devreye aldı.
İddiaya göre uydu, savaş sürecinde Ortadoğu’daki ABD üslerinin izlenmesinde kullanıldı.
10:20,
'Trump, İran ile geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmüyor'
ABC News muhabiri Jonathan Karl, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Trump ile telefonda yaptığı mülakatın detaylarını paylaştı.
Buna göre, Trump, "ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmediğini, buna gerek olmayacağını, gelecek iki günün 'inanılmaz' olacağını ifade etti.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bir anlaşmayla mı biteceği yoksa "kapasitelerini yok ettik, işte bu kadar" şeklinde bir anlayış mı olacağına ilişkin soruya Trump, şu yanıtı verdi:
"İki türlü de bitebilir ancak bence anlaşma tercih edilir çünkü böylece (ülkeyi) yeniden inşa edebilirler. Artık gerçekten farklı bir rejim var. Ne olursa olsun radikalleri ortadan kaldırdık."
Trump ayrıca kendisi ABD Başkanı olmasaydı "dünyanın parçalanmış olabileceğini" savundu.
08:45,
Tahran'da ses bombası patladı: İranlı yetkiliden 'hain unsurların sabotajı' açıklaması
İran'ın başkenti Tahran'da dün bir ses bombası patladı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.
Tahran 10. Bölge Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Balide, "Gece saatlerinde İmam Humeyni Caddesi'nde, hain ve ülkesini satan unsurlar tarafından konulan sınırlı etkiye sahip bir bomba patladı. Can kaybı olmadı, etrafa önemli bir zararı olmadı" dedi. Patlamanın meydana geldiği caddede trafik akışının normale döndüğünü dile getiren Balide, patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bilgi vermedi.
İran devlet televizyonu da patlamanın "hain unsurların sabotajı" olduğunu duyurdu. Olayın, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla yerleştirilen el yapımı ses bombasının patlamasından kaynaklandığı ifade edildi.
08:09,
Trump: İran'la savaş bitmeye çok yakın
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin "Sanırım bitmeye çok yakın. Yani, ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum" dedi.
Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran'la savaş konusunda devamlı geçmiş zaman ifadeleri kullandı ve şöyle dedi: "Biliyorsunuz, eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Sanırım bir anlaşma yapmayı canıgönülden istiyorlar."
Trump, saldırı kararı almaması durumunda şu an nükleer silah sahibi bir İran ile karşı karşıya kalmış olacaklarını ileri sürdü.
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