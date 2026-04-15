FT: İran Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini izledi

Financial Times, İran’ın son savaş sürecinde Ortadoğu’daki ABD askeri üslerini hedef alabilmek için Çin yapımı bir casus uyduyu gizlice edindiğini yazdı.

Gazetenin çarşamba günü yayımladığı habere göre, Earth Eye Co adlı Çinli şirket tarafından inşa edilip uzaya gönderilen TEE-01B uydusu, 2024’ün sonlarında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından satın alındı. Haberde, bu bilginin sızdırılan İran askeri belgelerine dayandığı belirtildi.

FT’nin aktardığına göre İranlı askeri komutanlar, uyduyu Ortadoğu’daki büyük ABD askeri tesislerini izlemek üzere yönlendirdi. Gazete, zaman damgalı koordinat listeleri, uydu görüntüleri ve yörünge analizlerine dayanarak, söz konusu görüntülerin mart ayında bu noktalara yönelik insansız hava aracı ve füze misillemelerinden önce ve sonra alındığını yazdı.

Habere göre anlaşma kapsamında Devrim Muhafızları, Pekin merkezli uydu kontrol ve veri hizmetleri sağlayıcısı Emposat’ın işlettiği ticari yer istasyonlarına da erişim elde etti. FT, bu ağın Asya, Latin Amerika ve başka bölgelere uzandığını aktardı.

Vurulan üsleri izledi

Gazeteye göre TEE-01B uydusu, Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nün 13, 14 ve 15 Mart tarihlerindeki görüntülerini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart’ta yaptığı açıklamada bu üste bulunan ABD uçaklarının vurulduğunu doğrulamıştı.

FT ayrıca uydunun, Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’nü, Bahreyn’in başkenti Manama’daki ABD Beşinci Filosu deniz üssü yakınlarını ve Irak’taki Erbil Havalimanı çevresini de Devrim Muhafızları’nın bu bölgelere yönelik misilleme iddialarıyla aynı dönemde izlediğini öne sürdü.