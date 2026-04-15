İranlı vekil: ABD ‘pilot kurtarma’ adı altında orada olduğunu düşündükleri uranyumu ele geçirmeye çalıştı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kosari, İslamabad’da tıkanan müzakereler ve sahadaki askeri gelişmelere ilişkin IRNA’ya açıklamalarda bulundu.

Kosari, ABD’nin bir uçağının düşmesinin ardından İsfahan’ın güneyine yönelik yaptığı askeri operasyonun yalnızca bir pilot kurtarma girişimi olmadığını, asıl hedefin bölgede bulunduğu düşünülen zenginleştirilmiş uranyum olduğunu öne sürdü.

Kosari, ABD’nin bölgede 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu varsaydığını belirterek, “Amerikalılar sahayı kontrol altına alabileceklerini ve büyük bir zafer kazanarak kendi fikirlerini dünyaya dayatabileceklerini sandılar. Ancak özellikle İsfahan’ın güneyinde, orada olduğunu düşündükleri 400 küsur kilo uranyumu ele geçirme girişimleri fiyaskoyla sonuçlandı. Bu girişim onlar için tam bir rezalete dönüştü” dedi.

'15 maddelik teklifi reddettik'

Müzakere sürecine de değinen Kosari, ABD’nin Pakistan ve Rusya üzerinden İran’ın taleplerini öğrenmeye çalıştığını söyledi. Washington’un müttefikleri aracılığıyla 15 maddelik bir karar taslağı ilettiğini belirten Kosari, bu önerilerin İran açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kosari, “Bize 15 maddelik bir karar taslağı ilettiler ancak biz buna itibar bile etmedik. Çünkü o maddelerden tek birini bile kabul etmemiz imkansızdı” diye konuştu.

'Trump galip görünerek çekilmek istiyor'

Kosari, Trump yönetiminin gündeme getirdiği iki haftalık ateşkes önerisinin de gerçek niyeti yansıtmadığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini savaşın galibi gibi göstererek sahadan çekilmek istediğini söyleyen Kosari, “ABD Başkanı kendisini meydanın galibi olarak tanıtmak ve savaş sahnesinden onurlu bir şekilde çekilmek istiyor. Amerikalıların güvenilmez olduğunu ve anlaşmalara sadık kalmayacaklarını biliyoruz. Buna rağmen gerçeği dünyaya anlatmak için müzakere kapısını tamamen kapatmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Olayın arka planında nisan ayının başında yaşanan askeri gelişmeler bulunuyor. 3 Nisan’da ABD ordusuna ait F-15E tipi savaş uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü açıklanmıştı. ABD, pilotun kurtarıldığını ancak uçaktaki silah sistem subayının kayıp olduğunu öne sürmüştü. 5 Nisan’da Trump, kayıp personeli kurtarmak amacıyla İran topraklarında bir askeri operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.

İran tarafı ise söz konusu operasyonun, İsfahan vilayetinin güneyindeki terk edilmiş bir havaalanı üzerinden yürütüldüğünü ve asıl hedefin bölgedeki nükleer tesisler ya da depolar olduğunu söylüyor. Tahran, ABD güçlerinin bu girişimde ağır kayıplar vererek geri çekildiğini savunuyor.