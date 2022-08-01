ABD gemi ve uçaklarını Tayvan'a konuşlandırıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı beklenen ama resmi olarak doğrulanmayan ziyareti nedeniyle ABD ile Çin arasındaki gerilim büyüyor. ABD ordusu, Pelosi'nin olası ziyaretinden önce bölgeye uçak ve gemileri konuşlandırmaya başladı.

The New York Times'da yer alan haberde, ABD ordusunun Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretini desteklemediği ifade edildi. Ancak ABD ile Çin arasında Pelosi'nin ziyareti nedeniyle oluşan Tayvan geriliminin tırmanmasının ardından, ABD Silahlı Kuvvetleri yetkilileri bölgeye askeri konuşlanma hazırlığına başladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

'Ordunun arkasına yaslanıp hiçbir şey yapmayacağı düşünülemez'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician bugün yaptığı açıklamada, "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, bu Çin'in iç politikasına büyük bir müdahale olacak ve çok ciddi sonuçlara yol açacaktır" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician

Cao, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun da karşılık vereceğini söyleyerek, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun arkasına yaslanıp hiçbir şey yapmayacağı düşünülemez" açıklamasını yaptı.

Pelosi'nin ziyaretini yetkililer doğruladı

Tayvan yerel televizyonu TVBS muhabiri Tingting Liu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nancy Pelosi'nin Salı günü akşam saatlerinde adaya geleceğini söyledi.

The China Times ve CNN'de yayımlanan haberlerde, Tayvan ve ABD yetkililerin Pelosi'nin ziyaretini doğruladığı ifade edildi.

Singapur'dan açıklama

Pelosi dün yaptığı açıklamada, Hint-Pasifik gezisi çerçevesinde Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Pelosi'nin açıklamasında, Tayvan ziyaretiyle ilgili bir detaya yer verilmedi.

ABD ve Singapur tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi gün içerisinde Singapur'da görüşmelere başladı.

Nancy Pelosi ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong

Singapur Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride, Pelosi ve ABD heyetinin Başbakan Lee Hsien Loong ve diğer üst düzey yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Singapur'dan ABD'ye destek

Bakanlık, Singapur Başbakanı Lee'nin bölgede "güçlü ABD angajmanı" konusunda destek verdiğini belirterek, görüşmede "Ukrayna'daki savaş, boğazlar arası ilişkiler ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere önemli uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundukları" aktarıldı.

Açıklamada, "Başbakan Lee, istikrarlı ABD-Çin ilişkilerinin bölgesel barış ve güvenlik için önemini vurguladı" denildi.

ABD ordusunda hareketlilik

Nikkei Asia'nın haberine göre, ABD'nin bölgedeki donanma varlıklarında gün içerisinde hareketlenme yaşandı. ABD'nin uçak gemisi USS Ronald Reagan, Güney Çin Denizi'nde konuşlanmış durumda. Ayrıca Japonya'nın Okinawa limanında bulunan USS Tripoli ve USS America'nın da bölgeye konuşlanmak için yola çıktığı ifade edildi.

ABD'nin bölgede konuşlanmış bulunan gemileri

Pasifik Okyanusu'nda bulunan USS Abraham Lincoln gemisi, helikopter gemisi USS Essex ve diğer 36 savaş gemisiyle birlikte 3 adet denizaltının Rim of the Pacific Tatbikatı'na (RIMPAC) katılmak için Hawaii açıklarında bulunduğu belirtilen haberde, bu gemilerin görev bölgesinin değişebileceği ifade edildi.

Pelosi'nin ziyaretiyle aynı anda tatbikat

Pelosi'nin ziyareti ile aynı tarihler arasında düzenlenen ABD tatbikatının, Pelosi'nin Asya turunun sona ermesiyle bitmesi bekleniyor.

ABD ordusunda hareketlilik

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki HC-130J Combat King II'nin de Okinawa'ya hareket ettiği, ayrıca havadan yakıt ikmali yapan çok sayıda KC-135 Stratotanker'in de bölgede bulunduğu ifade edildi.