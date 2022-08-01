Pelosi Tayvan'ı ziyaret edecek

Asya turuna çıkan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin programında yer almamasına rağmen Tayvan'ı ziyaret edeceği iddia edildi.

The China Times'ın haberine göre, Pelosi'nin yarın gece Tayvan'a gideceği ve Çarşamba günü de Tayvanlı yetkililerle görüşeceği belirtildi.

CNN'in haberine göre, Tayvan hükümet yetkilileri ve ziyaretle ilgili ABD'li yetkilileri Pelosi'nin Tayvan ziyaretini doğruladılar. Haberde ziyaretin tam tarihi ve saati verilmedi. Ancak Pelosi'nin Malezya ziyaretinin ardından, Tayvan'a geçmesinin beklendiği dile getirildi.

Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang bugün yaptığı açıklamada, Nancy Pelosi'nin ziyareti hakkında yorum yapmamıştı.

ABD - Çin gerilimi

Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti, Çinli yetkililer tarafından ABD'nin Çin'in iç politikasına karışması olarak değerlendirilmiş, ABD ile Çin arasında gerilime yol açmıştı. ABD'nin Tayvan ile resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor ve Çin ada ülkesini kendi toprak bütünlüğünün parçası olarak değerlendiriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde, Çin'in egemenliğini ve ulusal güvenliğini korumak için "kararlı ve güçlü" önlemler alacağı ifade edilmişti.

'Ateşle oynayan kendini yakar'

ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek "Ateşle oynayan kendini yakar" demişti.

Çin askeri yetkilisinden uyarı

Çin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Shen Jinke dün yaptığı açıklamada, Pekin'in "ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde koruyacağını" söyledi. Shen, Tayvan'a atıfta bulunarak Çin Hava Kuvvetleri'nin "anavatanın değerli adasını" çevreleyebilecek birçok savaş uçağı tipine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.