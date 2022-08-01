Pelosi'nin Asya gezisi bugün başlıyor: İlk durak Singapur

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yakından izlenen Asya gezisi, bugün Singapur'da yapacağı görüşmelerle başlıyor. Pelosi'nin dün yaptığı açıklamada, gezide Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Tayvan ziyaretine değinilmeyen açıklamada, "Heyetimiz, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'da yapacağı üst düzey görüşmelerde, barış ve güvenlik, ekonomik büyüme ve ticaret, Covid-19 salgını ile mücadele, iklim krizi, insan hakları ve demokratik yönetim gibi konularda ortak çıkarlarımızı ve değerlerimizi nasıl daha fazla ilerletebileceğimizi tartışacak" denilmişti.

ABD - Çin arasında Tayvan gerilimi

Bugün Singapur'u ziyaret edecek olan Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti, Çinli yetkililer tarafından ABD'nin Çin'in iç politikasına karışması olarak değerlendirilmiş, ABD ile Çin arasında gerilime yol açmıştı. ABD'nin Tayvan ile resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor ve Çin ada ülkesini kendi toprak bütünlüğünün parçası olarak değerlendiriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde, Çin'in egemenliğini ve ulusal güvenliğini korumak için "kararlı ve güçlü" önlemler alacağı ifade edilmişti.

Şi - Biden görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping arasında geçen hafta gerçekleşen görüşmede Şi, ABD'yi Tayvan meselesinde "ateşle oynamaması" konusunda uyarmıştı. Biden ise Şi'ye, ABD'nin Tayvan politikasının değişmediğini, Washington'un statükoyu değiştirmeye veya Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik herhangi bir adım atmayacağını söylemişti.

Tayvan'dan açıklama

Reuters'in haberine göre, Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang bugün yaptığı açıklamada, Perşembe günü gerçekleşmesi olasılığı bulunan Nancy Pelosi'nin ziyareti hakkında yorum yapmadı. Su verdiği demeçte, "Seçkin yabancı konukların ülkemize yaptığı ziyaretleri her zaman sıcak bir şekilde karşılıyoruz" dedi.

Singapur: Pelosi iki gün boyunca ülkede olacak

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin heyetinin Pazartesi ve Salı günleri Singapur'u ziyaret edeceğini ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong da dahil olmak üzere yetkililerle görüşeceğini açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Singapur'daki Amerikan Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde bugün öğleden sonra Pelosi'nin katılacağı bir resepsiyon düzenleyeceği de belirtildi.

Çin askeri yetkilisinden uyarı

Çin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Shen Jinke dün yaptığı açıklamada, Pekin'in "ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde koruyacağını" söyledi.

Shen, Tayvan'a atıfta bulunarak Çin Hava Kuvvetleri'nin "anavatanın değerli adasını" çevreleyebilecek birçok savaş uçağı tipine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.