Pelosi'den geri adım: Listede Tayvan yok

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin resmi internet sitesinden dün gece yayımlanan açıklamada, Pelosi'nin beraberindeki 5 kişilik heyetiyle Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği duyuruldu.

Açıklamada, Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine ilişkin bir bilgi bulunmaması dikkat çekti.

Açıklamada Tayvan'dan bahsedilmedi

Heyetin ziyaret edeceği bölge ülkelerinde karşılıklı güvenlik, ekonomik ortaklık ve demokratik yönetim konularında odaklanan görüşmeler yürüteceğinin belirtildiği açıklamada, Pelosi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Kongre heyeti, ABD'nin dost ve müttefiklerine güçlü ve sarsılmaz bağlılığını bir kez daha göstermek üzere Hint-Pasifik bölgesine gidecek. Heyetimiz, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'da yapacağı üst düzey görüşmelerde, barış ve güvenlik, ekonomik büyüme ve ticaret, Covid-19 salgını ile mücadele, iklim krizi, insan hakları ve demokratik yönetim gibi konularda ortak çıkarlarımızı ve değerlerimizi nasıl daha fazla ilerletebileceğimizi tartışacak."

Pelosi'nin Asya heyeti

Asya gezinde Pelosi'ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi üyesi Raja Krishnamoorthi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi üyesi Andy Kim'in eşlik ettiği bildirildi.

Pelosi'nin gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin açıklamalar ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu.

Çin'den askeri karşılık uyarısı

Çin Savunma Bakanlığı, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak" ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da olası ziyaretle ilgili, "Her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağız" açıklamasını yapmıştı.

Askeri hareketlilik

Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artırmıştı.

ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan USS Ronald Reagan savaş gemisi, hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak Güney Çin Denizi'nde konuşlanmıştı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması da hafta sonunda Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien ve Güney Çin Denizi kıyısındaki Guangdong eyaletlerinde tatbikatlar düzenlerken, bölgeler gemi trafiğine kapatılmıştı.