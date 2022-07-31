Pelosi'nin ziyareti öncesinde Çin'den Tayvan Boğazı'nda tatbikat hamlesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti ABD ile Çin arasındaki gerilimi artırırken, Çin dün Tayvan Boğazı'nda gerçek zamanlı askeri tatbikatlar düzenledi.

Çin'in deniz tatbikatları, Tayvan adasının karşısında bulunan Fujian eyaletinin kıyılarında gerçekleşti. Çinli yetkililer halka uyarı yayımlayarak, tatbikatların kuzeybatı Tayvan'daki boğazın karşısındaki Hsinchu şehrine yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Pingtan ilçesi yakınlarında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Çin tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi durumunda, karşılık olarak askeri güç kullanabileceği ima edilerek, ziyaretin sonuçları konusunda uyarıda bulunulmuştu.

'Kararlı ve güçlü önlemler'

Çinli yetkililer, Pelosi'nin Tayvan'a yapmayı planladığı ziyarete şiddetle karşı çıkmaya devam ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pelosi'nin ziyaretinin "Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde baltalayacağını, Çin-ABD ilişkilerinin temelini ciddi şekilde etkileyeceğini ve Tayvan bağımsızlık güçlerine ciddi şekilde yanlış bir sinyal göndereceğini" söyledi.

Ek olarak Zhao, ABD'nin Pelosi'nin planlarını iptal etmesi, Tayvan ile resmi ticareti ilişkileri ve Tayvan Boğazları boyunca "gerginlik yaratılmasının" durdurulması için çağrı yaptı. Zhao, ABD'nin mevcut eylem planında "ısrar etmesi" halinde, Çin'in egemenliğini ve ulusal güvenliğini korumak için "kararlı ve güçlü" önlemler alacağı ve ABD'nin herhangi bir sonuçtan tam sorumluluk alması gerektiğini söylemişti.

'Anavatanın değerli adası' ve 'kırmızı çizgi'

Çin Hava Kuvvetleri Sözcülüğü'nün bugün yaptığı açıklamada, "Çin, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde koruyacak" denildi. Açıklamada, Tayvan'a atıfta bulunarak "anavatanın değerli adasını" çevreleyebilecek birçok savaş uçağına da sahip olunduğu belirtildi.

Çin Komünist Parti'nin yayın organı Global Times'ın eski genel yayın yönetmeni Hu Xijin yayımladığı yazıda, "Çin anakarası, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini herhangi bir tırmanıştan korkmadan engellemek için kesinlikle sonuna kadar güçlü bir mücadele verecek. ABD ve Tayvan, bu kırmızı çizginin üzerine basamayacakları bir hat olduğunu tam olarak anlamalılar” dedi.

Şi-Biden görüşmeleri

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping arasında bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Şi, ABD'yi Tayvan meselesinde "ateşle oynamaması" konusunda uyardı.

Şi, 1972 ve 1982 yılları arasında imzalanan üç Çin-ABD ortak bildirisini hatırlatarak, "tek Çin" ilkesinin ikili ilişkilerin siyasi temeli olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tayvan meselesi, Şi ve Biden'in iki saat 17 dakikalık telefon görüşmesinde önemli bir yer tuttu. Çin Devlet Başkanı Şi, Washington'u Pekin ile mevcut anlaşmaları "hem sözde hem de fiilen" yerine getirmeye çağırdı. Açıklamada, Çin'in ulusal egemenliğinin "kararlı bir şekilde koruyacağı" da belirtildi.

ABD'nin tutumu

ABD Başkanı Joe Biden görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "ABD politikasının değişmediğini" söyledi.

Biden, "ABD, statükoyu değiştirmeye veya Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik tek taraflı çabalara şiddetle karşı çıkıyor" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby katıldığı basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası ziyareti sorulduğunda, ABD'nin Çin'in Tayvan'a karşı yaklaşan askeri faaliyetine dair hiçbir kanıt görmediğini söyledi. Kirby, "Tayvan ile ilgili olarak olumsuz bir şeyin fiziksel veya somut belirtilerini görmedik" dedi.