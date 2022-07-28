ABD'nin uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Çin tepki göstermişti. Çinli yetkililer Pelosi'nin muhtemel ziyaretinin Çin-ABD ilişkilerinin temeline ciddi zarar vereceğini belirterek Pekin'in ziyarete kesinlikle karşı olduğunu açıkladı.

ABD'nin uçak gemisi USS Ronald Reagan bugün, destroyer ve kruvazör ile Singapur'un ardından Güney Çin Denizi'ne konuşlandı.

Uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde

ABD Donanması'nın Yedinci Filosu Komutanı Hayley Sims, "USS Ronald Reagan ve beraberindeki ekip, Singapur'un ardından Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyor" diyerek rutin devriyesinin bir parçası olarak normal ve planlı operasyonlarına devam ettiğini söyledi.

Çin'den tepki

Çin ise ABD'nin uçak gemisinin yeniden Güney Çin Denizi'ne konuşlanmasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Buradan Güney Çin Denizi ve Asya bölgesinin barış ve istikrarı için en büyük tehdidin kim olduğu açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.

Biden ve Şi bugün görüşecek

Tayvan geriliminin ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Çinping'in bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesinde de ele alınması bekleniyor.