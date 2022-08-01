Çin Dışişleri Bakanlığı: Pelosi'nin ziyareti Tayvan Boğazı'nı istikrarsızlaştırır

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien bugün yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde Çin'in güçlü önlemleri alacağını söyledi.

Cao yaptığı açıklamada, "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, bu Çin'in iç politikasına büyük bir müdahale olacak ve çok ciddi sonuçlara yol açacaktır. Çin Halk Kurtuluş Ordusu arkanıza yaslanıp hiçbir şey yapmayacağı düşünülemez" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pelosi'nin Tayvan ziyareti Tayvan Boğazı'ndaki durumu istikrarsızlaştıracağını ve Çin-ABD ilişkilerine bir darbe indireceğini belirterek, "Çin kesinlikle kararlı ve etkili karşı önlemler alacaktır" yorumunu yaptı.