ABD Donanması 2 Trident II balistik füzesi fırlattı

ABD Donanması, Avustralya'yı kendi nükleer denizaltı filosuyla donatacağı AUKUS anlaşmasını takiben önceden planlanmış bir testte, denizaltıdan fırlatılan iki Trident II D5LE balistik füzesini başarıyla test etti.

Fırlatma, 17 Eylül'de Florida'nın Cape Canaveral sahili açıklarında, 1996'dan beri denizde olan ve yakın zamanda teknolojik bir revizyon ve yakıt ikmali yapılan Ohio sınıfı nükleer balistik füze denizaltısı USS 'Wyoming'den gerçekleştirildi.

D5LE, 2042 yılına kadar kullanılması beklenen Trident II füzesinin en yeni 'ömrü uzatılmış' versiyonu.

Amiral Johnny R. Wolfe'a göre bu, ABD'lilere, müttefiklerine ve düşmanlarına “deniz temelli nükleer caydırıcılığımızın eşsiz güvenilirliğini” göstermek için tasarlanan Gösteri ve Alıştırma Operasyonunun bir parçasıydı.

ABD Donanması bir basın açıklamasında, "Ömrü uzatılmış füzeler - Trident II (D5LE) - şimdi Filoya konuşlandırılıyor ve ABD Ohio sınıfı ve Birleşik Krallık Vanguard sınıfı SSBN'lerin kalan hizmet ömründe kullanılacak" dedi.

ABD ve İngiltere, Trident teknolojisini paylaşıyor ve her ikisi de kısa süre önce Avustralya'ya nükleer denizaltı filosu inşa etmek için teknoloji elde etmesine yardım etme sözü verdi.

Canberra'ya hangi tip denizaltıların verileceği henüz kamuoyuyla paylaşılmazken taraflar nükleer silahlara sahip olmayacaklarını öne sürdüler.

AUKUS paktı NATO müttefiki Fransa ile gerilimi tırmandırdı ve Yeni Zelanda'nın itirazlarına vesile oldu.

Zamanlama konusunda manidarlığa yer olmadığını iddia eden ABD Donanması, füze testinin “yıllar öncesinden” planlandığını ve “devam eden herhangi bir dünya olayına yanıt olarak veya bir güç gösterisi olarak yapılmadığını” iddia etti.