Yeni Zelanda'dan, Avustralya'ya: Nükleer denizaltılarınızı sınırımızdan uzak tutun

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Perşembe günü sabaha karşı yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere tarafından Avustralya'ya verilen yeni nükleer denizaltılarının uzun süredir devam eden nükleerden arınma politikası çerçevesinde karasularına girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison tarafından açıklanan yeni bir AUKUS paktı (Australia, UK, USA, Avustralya, İngiltere, ABD), ABD ve İngiltere'nin Avustralya'ya nükleer denizaltıları konuşlandırmayı içeriyor.

AUKUS, Çin'i hedef alan askeri bir pakt olarak görülüyor.

Ardern düzenlediği basın toplantısında, "Dün gece Başbakan Morrison ile anlaşmayı görüştüm" diyerek şunları kaydetti:

"Yakın çalıştığımız ortaklarımızın gözünün bölgemize çevrildiğini görmekten memnunum. Bu tartışmalı bir bölge ve bölgemize ilgi göstermede başkalarının oynayabileceği bir rol var. Ancak bakacağımız mercek Bu, istikrarı içerecek"

Ardern, nükleer denizaltıların 1984 nükleerden arınmış bölge politikası kapsamında Yeni Zelanda sularına girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Ardern, yeni Çin karşıtı gruplaşmanın, ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'yı da içeren istihbarat grubu Beş Gözler'in üyesi olan Yeni Zelanda'nın güvenlik ve istihbarat bağlarını değiştirmediğini söyledi.

Çin hali hazırda, Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortağı konumunda.