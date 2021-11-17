ABD basını Küba Devlet Başkanı'nı 'hükümet karşıtı eylemci' diye verdi

ABD menşeli yayın organı NBC'nin gençlere ulaşmak için "SnapChat" uygulaması üzerinden yayınladığı Stay Tuned'da Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel'in halkla beraber çekilen görüntüleri 'hükümet karşıtı eylemciler' olarak verildi.

NBC sunucunun "Protestocular temel özgürleri talep ediyor" sözlerini takiben verdiği görüntülerdeki "protestocu" Miguel Díaz-Canel, Küba Cumhuriyeti'nin devlet başkanıydı.

NBC programında beyan edildiğinin aksineyse 15 Kasım'da Küba'da hükümet karşıtı eylemler, kimsenin katılmaması üzerine gerçekleşmedi.

Programda konuşan aşırı sağcı "aktivist" Yunior Garcia, "Küba'nın geleceği için demokrasi getirmenin sorumlulukları olduğunu" öne sürüyordu.

Küba aşırı sağı ve ABD'nin başarısız girişiminin arka planı

ABD Dışişleri Bakanlığı daha öncesinde 15 Kasım günü için Küba'da hükümet karşıtı eylemlerin başlangıç sinyalini vermişti. Bu daha sonra Miamili gruplar ve "eylem çağrıcısı" Yunior Garcia tarafından da yinelenmişti.

NBC'nin programına da konuşan ve "Küba demokrasi olmadığından" şikâyet eden Yunior Garcia'nın eylemlere ilişkin terörist Ramon Saul Sanchez'le görüşmeleri geçtiğimiz haftalarla kamuoyuna sızmıştı.

Sanchez ABD'nin Miami kentinde yaşayan bir paramiliter kuvvet komutanı. 30 bombalı eyleme ve Miami'yle New York'taki çeşitli suikastlere imza atan "Küba'nın Kurtuluşu Örgütü"nün yöneticisi olan Sanchez'in "Omega 7" adlı çetesi ABD'de faaliyet gösteren en aktif terörist gruplardan biri olarak kabul ediliyor.

Garcia telefon görüşmeleri ve Sanchez'le samimiyeti kamuoyuna sızınca Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda konuşmaların çok da önemli olmadığını savunmuştu. Ancak sonra ABD'li teröristle görüştüğünü kabul etmiş bulundu. Garcia ayrıca aynı Facebook paylaşımında eylemler için ABD'nin Küba Büyükelçisi'yle temas kurduğunu da ifade etmişti.